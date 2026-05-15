CAN U17 2026 : le Maroc accroché d’entrée, l’Ouganda et la Côte d’Ivoire démarrent fort

La Coupe d’Afrique des Nations U17 Maroc 2026 a officiellement débuté ce mercredi avec plusieurs affiches au programme. Pays hôte et tenant du titre, le Maroc a été tenu en échec par la Tunisie dans le choc maghrébin, tandis que la Côte d’Ivoire et l’Ouganda ont parfaitement lancé leur campagne.

Le stade Moulay Hassan de Rabat a été le théâtre du derby nord-africain entre le Maroc et la Tunisie, conclu sur un match nul (1-1). Les Tunisiens ont ouvert le score grâce à Yahia Jlidi à la 28e minute, avant la réaction marocaine en seconde période. Ilian Hididi a remis les deux équipes à égalité à la 76e minute.

Aucun vainqueur également dans le groupe A, puisque l’Égypte et l’Éthiopie se sont neutralisées plus tôt dans la journée (0-0) au Complexe Mohammed VI de football.

L’Ouganda et la Côte d’Ivoire démarrent en force

Pour leur première sortie dans cette compétition, les Éléphanteaux de Côte d’Ivoire ont confirmé leur statut de prétendants au titre. Opposés au Cameroun, les Ivoiriens se sont imposés avec autorité sur le score de 2-0.

Dans le même groupe B, l’Ouganda s’est montré impitoyable face à la RD Congo. Les jeunes Ougandais se sont largement imposés (3-0), prenant ainsi la tête du groupe.

La deuxième journée se disputera ce jeudi au Complexe Mohammed VI de football avec l’entrée en lice de deux autres représentants de l’Afrique de l’Ouest : le Sénégal et le Mali, opposés respectivement à l’Afrique du Sud et à l’Angola.