Rabiatou Diallo, l’activiste qui veut forger la prochaine génération de leaders guinéens

Si elle n’avait pas travaillé pour la fondation Hirondelle et rencontré Abdoulaye Bella, un jeune garçon de 12 ans à l’époque, Rabiatou Diallo n’aurait peut-être jamais découvert en 2015 la vocation qui l’a conduite à fonder le Club Raby et les Enfants, une organisation qui promeut la participation des enfants aux décisions qui les concernent, en les préparant à s’engager, à faire entendre leur voix et à devenir des agents du changement dans leurs communautés.

La jeune femme originaire de Diountou, dans la préfecture de Lélouma, n’imaginait pas qu’une conversation avec un enfant de cet âge aurait bouleversé sa carrière de journaliste et l’aurait conduite à devenir une activiste pour les droits des enfants de Guinée. « J’animais cette émission d’enfants à la fondation Hirondelle parce que j’étais payée pour le faire et pas pour aider les autres », explique Rabiatou. « Mais les propos d’Abdoulaye Bella, qui avait à son âge une vision si claire de ce qu’il voulait devenir et de l’impact qu’il voulait avoir, m’ont ouvert les yeux et m’ont permis de découvrir une meilleure raison d’être. Je voulais avoir un impact positif sur ma communauté en aidant les enfants à découvrir leur potentiel. »

Pendant deux ans, Rabiatou produira et animera l’émission radiophonique « Tous les enfants de Guinée » pour le compte du studio Hirondelle, une initiative de la fondation suisse Hirondelle. Ce programme promouvait les droits des enfants et leur offrait un espace d’expression libre. A la fermeture du studio en 2017, elle choisit de poursuivre son engagement en fondant le Club Raby et les Enfants, une association créée avec les enfants qui coanimaient l’émission avec elle.

Surmonter les défis avec des ressources limitées

La réalisation d’initiatives telles que celles du Club Raby et les Enfants exige du temps et de la persévérance, en particulier lorsque les moyens et les ressources sont limités. Aussi, Rabiatou Diallo mettra une pause à son initiative pendant quelques années pour travailler comme volontaire pour le Programme des Nations-Unies pour le Développement en Guinée en tant qu’ assistante communication et reporting et poursuivra son parcours professionnel comme chargée de communication au bureau d’International Trade Center pour le programme INTEGRA financé par l’Union Européenne.

Cependant, son engagement pour les enfants reste au centre de ses préoccupations. Au début des années 2020, forte de son expérience au sein des Nations Unies et du réseau de contacts qu’elle a tissé, elle décide de relancer l’initiative et ouvre le centre de leadership dédié aux enfants. Cette relance s’est accompagnée d’une mobilisation active de ressources : pour financer son projet, elle lance une campagne de collecte de fonds et rencontre des donateurs afin de mobiliser les ressources nécessaires. Un donateur privé décide de financer les premiers mois de loyer et son oncle accepte de lui faire don de mobiliers de bureau pour aménager le petit local de deux pièces qui servira de centre d’accueil pour les enfants.

Aujourd’hui, une centaine d’enfants passent chaque année par le centre, qui a déménagé dans des locaux plus spacieux. Ils y sont accueillis dans un environnement chaleureux et bienveillant, apprennent à s’exprimer en public, découvrent et développent leur potentiel, et réfléchissent à des projets et à la manière dont ils souhaitent agir pour impacter positivement leurs communautés.

Des outils et une approche innovante

Le centre de leadership du Club Raby & les Enfants a développé une approche pédagogique originale pour accompagner les enfants. « Nous proposons un environnement sécurisant permettant à chaque enfant de s’épanouir, d’explorer et d’apprendre à son rythme », explique-t-elle. Un accompagnement individualisé et collectif, adapté aux besoins spécifiques de chaque enfant, est offert et vise le développement de compétences transversales essentielles, au-delà de la simple transmission des connaissances. Les animateurs privilégient des méthodes éducatives ludiques afin d’optimiser les apprentissages et incitent les enfants à imaginer, développer et réaliser leurs propres projets, permettant ainsi de susciter un sentiment d’accomplissement chez eux.

Aujourd’hui, le centre est fier de ces petites pépites comme il les nomme. Certaines font d’ailleurs office d’ambassadeurs du Club Raby et les Enfants et siègent même au sein du parlement des enfants de Guinée, une institution qui fait du plaidoyer pour que les questions liées aux enfants soient prises en compte dans les agendas politiques. Ce type d’initiative témoigne de l’autonomie et de la confiance en soi développées par les enfants.

« Nous apprenons aux enfants à poser des actions quotidiennes », explique Rabiatou. « Pour nous, le plus important, c’est qu’ils apprennent à croire en eux, à avoir confiance en leurs capacités, à penser et à agir en leader. »

À travers le programme Bricop, le centre travaille à développer les compétences créatives, techniques et sociales des enfants de 9 à 14 ans avec des activités artistiques, de bricolage, de codage et de prise de parole en public. Ils sont encouragés à travailler en équipe et à réfléchir aux problèmes de leurs communautés tout en proposant des solutions. Le centre dispose d’ailleurs d’un FabLab où les enfants peuvent prototyper leurs projets. Une dizaine de projets d’enfants y sont actuellement incubés.

Les animateurs déploient également des activités dans le cadre d’un second programme appelé « Envole-toi vers ton potentiel ». Ce dernier vise à encourager les enfants à exprimer leur plein potentiel en cultivant notamment la confiance en soi, le bien-être émotionnel, la communication efficace et les compétences relationnelles.

Rabiatou Diallo a récemment publié un ouvrage pour enfants, « Bir et ses compagnons », qui relate l’histoire d’une jeune fille qui manque de confiance en elle alors qu’elle rentre dans un monde mystérieux. L’ouvrage, préfacé par deux enfants pépites du centre, traite des thèmes comme celui de la confiance en soi, de la persévérance et du courage que Rabiatou veut inculquer aux jeunes générations de Guinéens. « Nos enfants ont un énorme potentiel qu’il faut les aider à découvrir », assure-t-elle.

Elle s’apprête à publier un second ouvrage, le cahier AILE, qui servira également de support didactique à la mise en œuvre de son approche éducative. Bir et ses compagnons est déjà disponible sur Amazon.

Promouvoir une approche éducative différente

Rabiatou Diallo milite aussi pour une révision du système éducatif guinéen qu’elle juge inadapté et anachronique. « Notre système éducatif étouffe le potentiel des enfants. Il est lourd et très chargé en plus de ne pas être adapté au monde actuel », déclare la jeune femme.

En effet, les programmes scolaires guinéens sont les mêmes qui sont enseignés depuis plus de trois décennies. « Quand est-ce que nos enfants se rendront donc compte que le monde a changé ? » s’interroge l’activiste des droits des enfants. Elle souhaite que les méthodes pédagogiques soient revues et que les programmes soient révisés pour qu’ils reflètent l’évolution de la société. Elle souhaite également que l’école ne transmette pas que des connaissances académiques chez l’enfant mais favorise aussi l’acquisition des compétences de vie essentielles à leur épanouissement personnel.

Son prochain défi : ouvrir une institution d’enseignement préscolaire pour mettre en œuvre son approche pédagogique et poursuivre son rêve de bâtir une génération d’enfants capable de contribuer positivement à leurs communautés.

Par : Abdourahamane Diallo