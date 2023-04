L’auteur de l’album “Nkonyi Dakhi”, Lil Sakho, a signé chez Universal Music en tant qu’artiste indépendant. La signature a eu lieu ce vendredi 14 avril 2023. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Lil Sakho a annoncé sa signature avec Universal Music en tant que major.

Interrogé par Guinee360, Lil Sakho soutient que « c’est un grand plaisir pour moi de signer chez Universal, c’est une première en Guinée. J’ai signé en tant qu’artiste indépendant, ce qui me permet de sortir mes projets quand je le souhaite, tout en travaillant en collaboration avec Universal”.

La dédicace de l’album “Nkonyi Dakhi” a eu lieu le 25 décembre 2022, et la mise en ligne de l’album ainsi que sa disponibilité physique sont prévues après la fête de Ramadan. Universal Music est désormais impliqué dans la sortie et la promotion de l’album, ce qui est un avantage considérable pour Lil Sakho.

Lil Sakho a également évoqué les avantages liés à cette signature: “Cette signature me permet de bénéficier d’un soutien important de la part d’Universal, ce qui est très bénéfique pour mes projets et ma carrière. Le plus important, c’est d’être chez un major”.

L’investissement de Lil Sakho dans sa carrière solo est remarquable. Après la dédicace de son album, il a été sollicité pour plusieurs événements, notamment le Bam’ard du côté de Bamako, ainsi que plusieurs programmes de tournée.