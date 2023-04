Dans son ambition de valoriser la consommation des produits locaux, le ministre guinéen de l’agriculture et de l’élevage envisage d’augmenter la production de plusieurs produits, notamment le maïs et le riz.

Selon Mamoudou Nagnalen Barry, le budget de son département a déjà connu une augmentation lors de la loi de finance initiale 2023.

Ce qui, lui permettra de réaliser ce projet dans un bref délai, pour le bonheur de la population guinéenne.

“Ce qui se passe aujourd’hui, ce que la production de maïs en Guinée est faible, la Guinée importe le maïs du Mali et de la Côte d’Ivoire, c’est ce qu’il faut arrêter. Et c’est pour cela cette année le budget de production du maïs a plus que doublé, le budget du ministère de l’Agriculture lui-même est parti d’environ 70 millions de dollars à près de 200 millions de dollars, et c’est grâce à ce budget-là que nous allons booster la production et du maïs et du riz”, a expliqué le ministre.

Dans ses explications, Mamoudou Nagnalen Barry justifie l’augmentation du prix de certains produits par la chute de la monnaie étrangère notamment le dollar.

“Cela est dû à la gestion de la situation macroéconomique de la Guinée, le franc guinéen a chuté par rapport au dollar et cela a fait que les importations sont devenues moins chères parce que le franc guinéen est faible”, a regretté le ministre de l’Agriculture sur le plateau de Africa24.

Pour rappel, lors de son passage, il y a quelques jours devant les conseillers nationaux du CNT, le ministre Nagnalen Barry avait justifié la hausse du prix des produits par la guerre en Ukraine.