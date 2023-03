Les témoignages des victimes de violences des évènements tragiques du 28 septembre 2009, se poursuivent au tribunal criminel de Dixinn. Les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara ont décidé de quitter la salle suite à un incident. L’audience est pour le moment suspendue.

C’est la deuxième suspension du jour au tribunal criminel de Dixinn délocalisé dans la cour d’appel de Conakry.

La première est intervenue après que la victime Fatoumata Barry, a demandé au tribunal de lui accorder un petit temps pour qu’elle repose.

À la reprise de l’audience, une question liée à la privée de la victime lui a été posée. Sentant Fatoumata Barry touchée par la question posée par un des avocats de Dadis Camara, le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara a rappelé que la victime n’est pas obligée de répondre à toute question qui touche sa vie privée. Il a même temps invité l’avocat de poser des questions liées aux faits.

Après une altercation qui s’est éclatée entre la victime et cet avocat de Moussa Dadis, dans laquelle la victime a traitée l’avocat de non professionnel et que ce dernier a traité les propos de la victime de “mensonge”, le juge a de nouveau interpellé les deux (victime et avocat) au respect des principes de la procédure.

Maître Jockamey Haba qui n’avait pas la parole a voulu s’exprimer, le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara lui a rappelé qu’il n’avait pas la parole. L’avocat décide ainsi de quitter la sall. Me Bérété qui posait la question a décidé de suivre son ami en quittant la salle, c’est ainsi que le collectif des avocats de Dadis a quitté l’audience. Tous les avocats pour la défense des accusés à l’exception de ceux du commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, ont aussi quitté la salle.

Suite à cet incident, la partie civile, le parquet, ont demandé la suspension de l’audience, le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara a accédé à cette demande.

L’audience est pour l’heure suspendue pour permettre aux acteurs du procès de se concerter afin de trouver un consensus pour la suite du procès.