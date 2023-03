L’ex directeur général du Fonds d’entretien routier (FER), Souleymane Traoré poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics et autres, est à la barre ce mercredi 15 mars 2023.

M. Traoré est accusé d’avoir détourné des sommes colossales en devises et en francs guinéens par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Il possede également un patrimoine dont il n’a pas pu justifier par rapport à ses revenus légaux.

À la barre, ce mercredi Souleymane Traoré plaide non coupable. Après quelques changes, son avocat a sollicité un renvoi lui permettant à mieux se préparer. Les parties n’ont trouvé aucune objection à cette demande.

Ainsi, le président de la chambre de jugement Francis Kova Zoumanigui a décidé de renvoyer cette affaire au 27 mars 2023.

« Monsieur Souleymane Traoré a ouvert des comptes personnels avec un montant total de 387 489,2 dollars US et 10 417 291 598 francs guinéens. Pour ces deux fils mineurs : 71 732 euros et 493.820.000 francs guinéens. Et, lorsqu’il lui a été demandé, il n’a pas pu justifier ces fonds et le profil déclaré ne lui permettait d’avoir tous ces montants », avait déclaré la substitut du procureur spécial, Joséphine Loly Tenkiano, le 16 juillet 2022, lors d’un point de presse.