Le porte-parole du gouvernement et ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a expliqué, vendredi 13 février 2026, la logique ayant conduit à la fusion de certains départements ministériels, notamment l’Économie et les Finances avec le Budget, ainsi que la Jeunesse et les Sports. Selon lui, ces regroupements visent à améliorer l’efficacité administrative et à accélérer le financement des projets publics.

Face à la presse, il a d’abord détaillé les limites de l’ancien dispositif : « Avant, le ministère du Budget analysait la disponibilité des fonds, puis le ministère des Finances procédait aux mêmes vérifications pour ordonner le paiement. Aujourd’hui, une seule structure peut engager la dépense et en ordonner le règlement », a-t-il indiqué, évoquant un « gain de temps et d’efficacité ».

Le ministre a précisé que le regroupement du ministère de la Jeunesse et des Sports répond à la même logique. « La politique de la jeunesse et celle des sports concernent la même population. Les regrouper permet d’éviter des décisions contradictoires et de rendre l’action plus cohérente », a-t-il affirmé. Selon lui, la séparation des services pouvait entraîner des retards dans la mise en œuvre des programmes, notamment en matière d’infrastructures sportives locales.

Ousmane Gaoual Diallo a également évoqué les lourdeurs des procédures de passation des marchés publics, qui peuvent s’étendre sur plus d’une année. « Entre l’initiation d’un marché et son attribution, il peut s’écouler jusqu’à seize mois », a-t-il expliqué, rappelant que les entreprises doivent souvent mobiliser des garanties avant de percevoir l’avance de démarrage, ce qui retarde le lancement effectif des travaux.

Le ministre a enfin souligné l’impact du calendrier administratif et des saisons pluvieuses sur l’exécution des chantiers. « Si un marché est attribué en pleine saison des pluies, les travaux ne peuvent pas démarrer immédiatement », a-t-il précisé. Le gouvernement prévoit désormais d’anticiper la préparation des dossiers d’appel d’offres afin de permettre un décaissement rapide et un démarrage des chantiers avant les fortes pluies, notamment en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée.

Selon le porte-parole du gouvernement, cette réforme vise avant tout à rendre l’action publique plus rapide et plus cohérente, au-delà des seules problématiques liées aux investissements.