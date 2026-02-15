Le Front démocratique de Guinée (FRONDEG) a tenu son Congrès extraordinaire ce dimanche 15 février 2026 à son siège de Lambanyi. À l’issue des travaux, Abdoulaye Yéro Baldé a été largement élu à la tête du parti.

Cinq candidatures – dont une féminine – étaient en lice. Sans surprise, celui qui avait défendu les couleurs du FRONDEG lors de la présidentielle du 28 décembre 2025 est arrivé en tête avec 82 voix, sur les 105 votants, soit 79,09 % des suffrages exprimés. Lors de la dernière élection présidentielle, il s’était classé deuxième derrière le président Mamadi Doumbouya, avec 6,59 % des voix.

Représentant le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), Abdoul Wassiou Bah, de la Direction générale de la Paix politique, a salué la tenue de ce congrès, qui, selon lui, s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité des partis avec la nouvelle loi portant régime des partis politiques en Guinée.

Il a rappelé qu’en vertu de l’article 51, les formations politiques légalement constituées disposent d’un délai de six mois, du 25 novembre 2025 au 25 juin 2026, pour se conformer aux nouvelles dispositions.

Le dossier de mise en conformité doit notamment comprendre :

les procès-verbaux des congrès extraordinaires tenus à tous les niveaux du parti ; les statuts et règlements intérieurs actualisés, adoptés et signés ; l’instauration de l’alternance démocratique au sein des instances dirigeantes ainsi que la création d’un organe interne de règlement des différends ;

la liste nominative des responsables avec un quota d’au moins 30 % de femmes dans les organes de direction ; un programme politique détaillé et actualisé ;

le quitus fiscal de chaque membre du Bureau exécutif national ;

les documents relatifs aux sièges nationaux et locaux dans les 33 préfectures de l’intérieur.

Le représentant du MATD a insisté sur la nécessité pour les partis de respecter scrupuleusement leurs propres textes, soulignant que l’administration veillera à la régularité de leurs activités.

Dans son discours d’investiture, Abdoulaye Yéro Baldé a exprimé sa « profonde gratitude » pour la confiance placée en lui, promettant d’assumer cette responsabilité « avec humilité et détermination ».

Abdoulaye Yéro Baldé a également insisté sur la discipline interne et le respect du règlement intérieur, qu’il considère comme « le ciment de la cohésion » du parti. Il a plaidé pour une démocratie interne exemplaire, valorisant à la fois la jeunesse, l’expérience des aînés et l’engagement des femmes.

Appelant à la mobilisation générale, il a exhorté fédérations, sections et comités de base à se mettre en ordre de bataille pour convaincre les électeurs par « la qualité du projet, la clarté de la vision et l’intégrité des candidats ».

« Le FRONDEG doit incarner l’alternative la plus crédible, la plus solide et la plus rassembleuse de Guinée », a-t-il affirmé, invitant ses militants à bâtir « une Guinée plus juste, plus prospère et plus unie ».