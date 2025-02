Devant une foule composée de dockers, transporteurs et acteurs des services portuaires et aéroportuaires, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a acté, ce samedi 15 février 2025, la candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections.

Pour Ousmane Gaoual Diallo, il n’est plus question de faire marche arrière pour la candidature du chef de la junte. “On ne va plus reculer, le Général Doumbouya ne peut plus ne pas être candidat parce que nous payons sa caution. Nous l’avons choisi, on va le soutenir jusqu’à là où il voudra pour que le destin de la Guinée ne soit pas dans les mains malhonnêtes qui vont continuer à nous diviser, à exacerber des tensions qu’on a oubliées depuis belle lurette”,a-t-il martelé.

Il a ajouté que “la Guinée de Mamadi Doumbouya est une Guinée d’action, qui va avancer. On peut passer toute une journée à citer les progrès que la Guinée a connu depuis 2021 sans finir. Mamadi Doumbouya est l’homme de la situation. Aujourd’hui c’est sur l’Axe que nous avons entendu les jeunes dire ” nous avons compris”.