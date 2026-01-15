La grande finale à domicile aura bien lieu pour le Maroc. Le pays hôte a décroché son ticket qualificatif pour la finale au détriment du Nigeria, ce mercredi soir, à Rabat. Au bout du suspense, les Lions de l’Atlas ont triomphé aux tirs au but (0-0, 4 TAB à 2), ils défieront donc le Sénégal en finale de « leur » CAN.

L’affiche de la dernière rencontre de la CAN2025 est connue. Après sa victoire au bout du suspense, le pays hôte rejoint le Sénégal en finale. Le rêve est à portée de main du Maroc désormais. Le royaume entier ne visait qu’une chose : soulever la Coupe d’Afrique des nations à la maison, le 18 janvier. Ces deux dernières années étaient dédiées à cet objectif.

Pour gagner le droit de défier le Sénégal en finale de la CAN 2025, il fallait franchir un dernier obstacle nommé Nigeria. Et au bout du suspense et de la soirée, le Maroc a arraché son billet pour cette finale tant espérée grâce à son gardien, Yassine Bounou, auteur de deux parades aux tirs au but.

Bounou héros des tirs au but

Les 120 minutes de jeu n’ont pas suffit pour départager les lions de l’Atlas et les supers Eagles du Nigeria. Le destin de deux s’est donc scellé à la séance des tirs au but.

Sous les chants « Dima Maghrib » (« Maroc pour toujours »), les Lions de l’Atlas et les Super Eagles ont commencé à tirer, avec les projecteurs dirigés avant tout sur Yassine Bounou et Stanley Nwabali, les deux gardiens. Et c’est le Marocain qui s’est montré le plus décisif en mettant en échec Samuel Chukwueze et Bruno Onyemaechi, alors que le Nigérian n’a repoussé que le tir de Hamza Igamane.

Le Maroc l’emporte donc au bout de la nuit (0-0, 4 tirs au but à 2). Et se retrouve ainsi au pied d’un potentiel bonheur immense: un triomphe à la maison.

La 35ème finale de la coupe d’Afrique des Nations aura lieu, dimanche prochain, au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat.