Initialement prévue ce mercredi 15 janvier 2025, la cérémonie d’installation du Kountigui de la Basse Côte n’a pas eu lieu. Elle a été interdite par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

Dans un communiqué publié mardi soir, le MATD a indiqué avoir reçu deux courriers relatifs à l’organisation de cérémonies d’installation du Kountigui de la Basse Côte, à Conakry et à Kindia.

Le département déplore cette pluralité de Kountigui pour la même région, qui reflète une mésentente au sein des communautés de la Basse Côte, “entraînant ainsi un risque réel pour la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale”.

“Au regard de ce manque de consensus qui peut provoquer des troubles à l’ordre public, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation ordonne la suspension de toute cérémonie d’intronisation jusqu’à nouvel ordre”, indique la déclaration, appelant les filles et fils de la Basse côte “à privilégier le dialogue et la concertation pour arriver à une solution constructive et rapide dans l’intérêt de la population”.

Le MATD instruit aux gouverneurs, aux préfets, aux présidents des délégations spéciales, concernés à prendre toutes les dispositions pour faire respecter cette mesure.