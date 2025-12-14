La 68ᵉ session ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est tenue ce dimanche 14 décembre 2025 à Abuja, au Nigeria. À l’issue des travaux, le Sénégal a été désigné pour assurer la présidence de la Commission de l’organisation sous-régionale pour la période 2026-2030.

Une décision saluée par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sur ses réseaux sociaux. “Je remercie mes pairs de la CEDEAO pour la confiance accordée au Sénégal à travers l’attribution du poste de Président de la Commission pour la période 2026-2030.”

Le chef de l’État a également souligné que “cette confiance engage le Sénégal à continuer d’œuvrer, avec l’ensemble des États membres, pour une CEDEAO plus forte, plus intégrée et pleinement tournée vers la paix, la stabilité et le bien-être de nos peuples”.

Le futur président de la Commission, de nationalité sénégalaise, succédera ainsi au Dr Omar Alieu Touray, ressortissant gambien, élu en 2022 pour un mandat de quatre ans. Ce dernier avait lui-même pris la relève de Jean-Claude Kassi Brou, de nationalité ivoirienne.