Le Directeur général de l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée(IRAG) a été cité ce lundi 13 décembre 2021 à la télévision nationale dans une affaire de «détournements» de deniers publics par l’agent judiciaire de l’État. Face à cette situation Sawa Camara a tenté d’apporter quelques éclaircissements.

Le nom du DG de l’IRAG apparait dans un lot de 75 dossiers de détournements de deniers publics, de faux et usage de faux et deux autres d’écriture selon l’agent judiciaire de l’État guinéen, Me Mohamed Sampil.

Entre autres, nous avez le président de la Haute Autorités de la Communication Boubacar Yacine Diallo, l’ex-directeur de l’ANSS Dr Sakoba Keita et l’actuelle Directrice du Port Autonome de Conakry.

Sawa Camara indique pour sa part avoir utilisé l’argent comme il se doit et par conséquent ne se reproche de rien.

«Je viens d’apprendre que nous sommes accusés de détournement de l’argent public. Pour un montant de 55 millions 400 mille francs guinéens, ce montant a été utilisé pour payer 6 mois d’arriérés de salaires des contractuels de l’IRAG. La liste de ces personnes et leurs contacts sont disponibles. Je ne me reproche de rien», a noté le DG de l’IRAG.

2 SOW