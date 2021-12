En plus de l’état de vétusté remarquable qu’elle connait, l’école nationale d’instituteur (ENI) de Kankan enregistre également un manque criard d’enseignants. Ce fait a négativement affecté les cours dans plusieurs matières, selon les autorités de la direction de l’établissement.

Construit dans les années 90, l’ENI de Kankan n’a bénéficié d’aucune rénovation jusqu’à nos jours, a-t-on appris. Ce qui donne un image peu ou du moins, non reluisante à cet établissement qui abrite la formation des formateurs des écoles élémentaires.

«Nous avons des infrastructures mais la vétusté est là. Il y a également un manque d’équipement de logistique. On n’a pas d’ordinateur et autres. Nous sommes en manque criard d’enseignants dans plusieurs matières », a raconté Moryké Camara, le directeur général de l’ENI de Kankan.

Ce manque pourrait avoir des impactes sur la formation des élèves-maitres, regrette monsieur Moryké Camara.

« Je demande aux autorités de nous aider vraiment afin que nous obtenons des professeurs qualifiés, et avoir aussi des moyens logistiques, mais également une rénovation de notre école pour le bon fonctionnement», a-t-il évoqué.

Facely Sanoh, correspondant de Guinée360.com