Le magistrat Kaman Gogana Konomou, juge d’instruction au Tribunal pour enfants de Conakry, a été suspendu le 13 novembre 2025 après avoir publiquement contesté la procédure de nomination des magistrats par décret du général Mamadi Doumbouya.

Dans l’arrêté publié par le ministre de la Justice, Yaya Kaïraba Kaba lui reproche un manquement au devoir de réserve ainsi qu’aux principes d’éthique et de déontologie de la profession.

Pour le Garde des Sceaux, le magistrat a diffusé sur les réseaux sociaux des “propos à caractère politique” susceptibles de perturber “le bon fonctionnement de la justice”. L’arrêté précise qu’il s’agit d’une mesure conservatoire qui sera suivie de la saisine du Conseil supérieur disciplinaire, conformément aux textes encadrant le statut des magistrats.

L’affaire remonte au 2 novembre. Ce jour-là, Kaman Gogana Konomou dénonçait publiquement le décret présidentiel du 1er novembre 2025 le nommant juge d’instruction chargé des mineurs. Il estimait que cette décision du général Mamadi Doumbouya était entachée de “graves irrégularités procédurales”.

Pour étayer sa position, il avait cité plusieurs textes qu’il jugeait violés, notamment “l’article 150 de la Constitution du 21 septembre 2025”, “l’article 22 de la loi n°055 du 17 mai 2025 portant organisation du Conseil supérieur de la magistrature” ainsi que “l’article 16 de la loi n°054 du 17 mai 2025 garantissant l’inamovibilité des magistrats du siège”.

Selon lui, ces dispositions, conçues pour garantir l’indépendance des magistrats en fixant les règles de nomination, mutation et promotion, n’auraient pas été respectées dans son cas. Dans une déclaration, il justifiait ainsi sa prise de parole et interpellait directement le président de la Transition : « Si je m’exprime aujourd’hui, c’est pour amener le président de la République à respecter les procédures qui doivent encadrer la nomination des magistrats. Il est nécessaire que le président revoie sa manière de nommer les magistrats. »

Le magistrat avait même envisagé de saisir la Cour suprême afin de contraindre le chef de l’État à revoir sa décision dans le strict respect des normes juridiques en vigueur.