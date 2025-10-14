Dans cet entretien accordé à Guinée360, le porte-parole du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), Mohamed Cissé, s’exprime sur le déroulement du processus électoral en cours en Guinée. Alors que la date de l’élection présidentielle est fixée au 28 décembre prochain, il insiste sur la nécessité de respecter les délais légaux et d’assurer la rigueur dans la gestion du processus. Selon lui, la participation du PEDN à ce scrutin découle de sa vision politique et de la volonté de ses militants.

Guinée360 : Que pensez-vous de la précipitation dans l’organisation de l’élection présidentielle ?

Mohamed Cissé : Nous sommes dans la quatrième année de la transition. Ce qu’il faut questionner, c’est la démarche et la disponibilité de tout ce qui aurait dû permettre aux compétiteurs de se projeter dans le processus, notamment le code électoral.

Justement le code électoral adopté par le CNT n’a toujours pas été rendu public. Comprenez-vous pourquoi ce texte reste confidentiel ?

C’est une situation dont on n’a pas la réponse. Seuls le MATD et la DGE peuvent nous expliquer ce biais de transparence.

La DGE a installé la Commission de réception et de validation des parrainages ainsi que de la Commission financière, alors que l’organe indépendant chargé d’organiser les élections, tel que prévu par la Constitution, n’a pas encore été mis en place.

Le PEDN est-il prêt à participer à l’élection présidentielle dans ces conditions ?

La participation du PEDN a été décidée par le congrès et opérationnalisée par les bureaux nationaux. S’il y a un écart de normalité à quelque niveau que ce soit, il convient de demander une correction dans un délai acceptable.

À moins de trois mois de l’élection, le général Mamadi Doumbouya n’a toujours pas annoncé s’il sera candidat ou non. Quelle interprétation faites-vous de l’attitude de ceux qui se battent déjà pour obtenir des postes au sein de son éventuel directoire de campagne?

Nous ne nous préoccupons pas de cette campagne de contre valeurs. Nous avons entendu un officier supérieur, dans ses attributs de chef de l’État, affirmer à plusieurs reprises qu’il ne sera pas candidat. Nous tenons à sa parole d’honneur jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, la candidature du PEDN est dictée par sa vision, son objet et la volonté de ses militants.

La DGE a publié une liste de 50 partis politiques et candidats indépendants pour la présidentielle. Pensez-vous qu’elle devrait faire preuve de plus de rigueur dans le dépôt des candidatures ?

La rigueur est indispensable dans tout processus électoral. Il faut néanmoins noter que le processus lié aux commissions pour la détermination de la caution et du plafonnement des dépenses est différent de celui qui concerne le dépôt des dossiers de candidature. Il est important que les délais légaux soient respectés et que les supports légaux soient à la disposition de tous.