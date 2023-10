Les ministres du Budget, de l’Education pré-universitaire et de l’alphabétisation et celui de l’Administration du territoire et de la décentralisation ont eu un entretien, ce vendredi 13 octobre 2023, avec les représentants des enseignants contractuels. Ils se sont entendus sur quelques points de revendications des enseignants qui peinent à débuter les cours dans les écoles guinéennes.

Au sortir de leur rencontre, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé a déclaré que la coordination nationale des enseignants contractuels a décidé de renoncer à ses arrières de salaire. « Au nom de son patriotisme et son engagement pour le système éducatif et aussi pour une question de carrière, de minimiser la question liée à leurs arriérés de salaires, mais d’amener le gouvernement à accepter leur engagement à la fonction publique. Ce soir, nous allons rendre compte au Premier ministre ».

Selon Mory Condé, depuis 2017, les gouvernements qui se sont succédé se sont engagés à prendre en compte ces enseignants au niveau de la fonction publique. Mais, dit-il, par faute de l’inexistence de la loi portant statut des fonctionnaires des collectivités locales cela n’a pas été respecté.

À en croire le patron du MATD, aujourd’hui, le gouvernement dispose de tous les documents juridiques lui permettant de rendre opérationnelle la fonction publique des collectivités. Il promet de rendre compte au chef de gouvernement.

À son tour, le coordinateur des enseignants contractuels, Alseny Mabinty Camara, a affirmé que le ministre Mory Condé a fait un compte rendu fidèle de leur position. Selon lui, cette décision a été prise par l’ensemble des enseignants contractuels.

«Après avoir consulté les bases, nous avons décidé de minimiser nos arriérés de salaires et de primes au profit de notre engagement à la fonction publique dans un bref délai. Les ministres de l’Éducation nationale, de l’administration du territoire et du budget ont accédé à notre demande et ils ont demandé de matérialiser cela dans un document que nous allons leur remettre au plus tard le mardi».