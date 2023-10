L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) apporte son soutien à la manifestation du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG), prévue le lundi 16 octobre 2023 à Conakry pour exiger le rétablissement du site Guineematin.com dont l’accès est bloqué en Guinée depuis deux mois.

La formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo salue cette initiative et appelle la presse à plus de mobilisation. L’annonce a été faite par Souleymane Souza Konaté, conseiller en communication du leader de l’UFDG ce samedi 14 octobre 2023 en marge de l’assemblée générale du parti à Conakry.

“Aujourd’hui, Guineematin et Inquisiteur ne sont plus accessibles sur le territoire guinéen parce que vous dénoncez la corruption, l’enrichissement illicite et la gabegie financière. Cela dérange. La presse appelle à manifester lundi. À l’UFDG vous avez notre soutien indéfectible. L’UFDG plus que jamais déterminée à ce que le combat pour la démocratie soit une réalité dans notre pays, sera à vos côtés”, a lancé Souleymane Konaté.

Ce responsable de l’UFDG invite aussi les hommes de médias à faire correctement leur travail et à ne pas céder à la corruption.

“On s’est battu longtemps pour que la loi qui consacre la liberté de la presse soit une réalité dans notre pays. Alors tenez bon, tenez aux tentations parce qu’il y a beaucoup d’argent déployé aujourd’hui pour corrompre les journalistes. Pour que vous ne dénoncez pas. C’est de votre rôle d’informer la population”.

Pour Souleymane Souza Konaté, le CNRD, “c’est la plus grosse imposture qu’on a connue dans notre pays depuis les années 1958”. Selon lui, il appartient à tous les Guinéens d’être plus que jamais soudés face à la junte.