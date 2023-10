Le reggae man guinéen, Élie Kamano, a récemment dévoilé un nouveau clip vidéo intitulé “Libérer Sonko l’Africain”, un titre en hommage à l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, actuellement incarcéré depuis deux mois.

Élie Kamano, connu pour son engagement à restaurer le message de révolution face à l’influence majeure de l’Occident sur le continent africain, a profité de son séjour au Niger pour présenter ce clip dédié à l’opposant sénégalais. À travers cette chanson, l’artiste guinéen tente de justifier la lutte d’Ousmane Sonko.

“Est-ce la faute de Sonko si le peuple réclame sa liberté ? Il se sacrifie pour un peuple qui se plaint, il est confiant en un avenir certain, car la ‘sonkonisation’ n’est pas synonyme de violence”, déclare Élie Kamano.

Saluant l’engagement et la détermination d’Ousmane Sonko, Élie Kamano estime que le président de Pastef est l’incarnation de nombreuses figures emblématiques du continent africain.

“D’autres l’appellent Mandela, les Burkinabè Sankara, les Maliens Modibo, les Égyptiens Nasser, et les Sénégalais l’appellent ‘l’Africain'”, chante-t-il.

Élie Kamano a également vanté les mérites de l’opposant sénégalais, devenu le coup de cœur de nombreux Sénégalais au fil des années.

“Plus qu’un opposant, c’est un combattant. Avec ta persévérance, nous sommes confiants que le peuple sera ton soutien en tout temps, car tu l’as fait rêver et espérer. Il faut libérer Sonko, il faut le libérer, fils de Nelson Mandela, fils de Thomas Sankara, de Modibo, Mandela et descendant de Mandju, d’Ibrahima Fall, de Sékou Touré, Patrice Lumumba, et Kwame N’Krumah”, a-t-il lancé.

À noter qu’Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison dans une affaire de mœurs, ce qui l’a rendu inéligible pour les élections présidentielles de 2024.

Il convient de rappeler que le ministère de l’Intérieur sénégalais avait radié Sonko des listes électorales le 12 octobre 2023. Cependant, le juge Samassy Faye a rendu un verdict en faveur de Sonko, ordonnant sa réinscription sur la liste électorale. Cette décision est cruciale pour Ousmane Sonko, car elle lui permettra de collecter des parrainages en vue des prochaines élections, annulant ainsi sa radiation des listes électorales.