Le 11 octobre de chaque année est célébré la journée internationale de la jeune fille. La Guinée à travers le Club des jeunes filles leaders de Guinée (Cjflg) a aussi célébré cette journée. Composé de jeunes filles dont l’âge varie entre 10-25 ans, cette ONG travaille depuis quelques années pour la protection des filles, notamment dans la lutte contre les mariages précoces, les viols, les MGF et autres violences basées sur le genre. À l’occasion, le club a présenté son rapport d’activité bi annuelle et formulé des plaidoiries à l’endroit des décideurs. La cérémonie a regroupé des partenaires techniques et financiers du Cjflg ainsi que des membres du gouvernement, représentants des institutions républicaines et internationales, et plusieurs autres structures.

Le Cjflg est une structure jeune composée uniquement de jeunes filles. Créée depuis 2016, elle est aujourd’hui représentée sur le territoire national. Sa vocation principale est de veiller et de militer pour une Guinée et un monde où les filles et femmes jouissent pleinement de leurs droits.

Cette journée a été l’occasion pour elle de célébrer son combat et celui de ses partenaires techniques et financiers qui œuvrent à ses côtés pour créer un monde juste, sûr et humain.

« Cette année, nous avons décidé de mettre en avant le savoir-faire des jeunes, la force du changement et l’engagement des jeunes à lutter pour créer un monde meilleur et égal pour toutes/tous. Si on accepte de leur faire confiance et de leur offrir des opportunités, sans doute pour nous qu’ils/qu’elles accompliront ce défi grâce à leur potentiel. Le Club des jeunes filles leaders de Guinée en est une illustration parfaite, qui prouve de par ses accomplissements que ni l’âge, ni le genre ne sont des limites à aspirer ou contribuer à cette noble ambition», a déclaré Kadiatou Konaté, directrice exécutive du Club des jeunes filles leaders de Guinée (Cjflg).

Avant de présenter ses résultats, le club a salué l’engagement et l’accompagnement de ses partenaires. Kadiatou Konaté souligne que c’est l’accompagnement de ses partenaires (structure gouvernementale, ambassadeurs accrédités en Guinée, ONG et personnes-ressources) à travers des moyens financiers et de l’expertise qui a permis d’aboutir à ces résultats élogieux.

De 2021 à 2022, le Club des jeunes filles leaders de Guinée a enregistré les résultats suivants :

– sauvé plus de 60 filles des MGF ;

– accompagné 395 victimes de violences sexuelles ;

– distribué plus de 10 000 serviettes hygiéniques ;

– soutenu financièrement les initiatives de plus de 10 organisations sur les thématiques de VBG;

– et mobilisé plus d’un million d’euros.

Cela été rendu possible grâce à des fonds accordés à la structure par notamment Plan international Guinée, UNFPA, l’UNICEF, l’ambassade du Royaume d’Espagne en Guinée, le consulat de Canada, l’ambassade du Royaume Uni en Guinée ainsi par la bonne collaboration avec les structures gouvernementales telles que l’Oprogem et la Médecine légale.

La directrice de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs, Marie Gomez se réjouit de la collaboration avec le CJFLG. Elle note avec satisfaction le travail du club qui alerte au quotidien sur des cas d’inceste et toutes formes de violences basées sur le genre.

« Grâce à ces filles nous arrivons aujourd’hui à détecter des cas d’inceste. Même à une heure du matin, elles sont à pied d’œuvre et nous signalent ces cas qui s’étouffaient dans les familles. Aujourd’hui nous parvenons grâce à elles, à trimbaler ces gens-là devant les [juridictions] », s’est réjouie la directrice de l’Oprogem.

La 1ere vice-présidente du Conseil national la transition (CNT) Hadja Maimouna Yombouno, présente à cette cérémonie, a salué l’engagement du club et rassuré de la disponibilité de son institution à l’accompagner.

« Lorsque nous avons cerné l’engagement de la détermination de ces filles, nous avons compris que la relève est assurée. Elles sont restées fidèles à ses engagements qui ont permis de réaliser ces résultats présentés à cette assistance. C’est une joie pour toute la Guinée et une joie pour l’Afrique… Les portes du Conseil national de la transition (CNT) vous sont grandement ouvertes. Je suis à votre disposition matin, midi et soir pour faire bouger les droits des femmes et filles en Guinée ».

Plaidoiries…

La journée internationale de la jeune fille a été enfin une opportunité pour la structure dirigée par Kadiatou Konaté de porter un plaidoyer à l’endroit des autorités guinéennes. Il s’agit de :

1.l’accompagnement et la prise en charge gratuits des victimes de VBG par la mise en place d’un fonds d’urgence ;

2. L’effectivité des droits à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents.

3. La facilitation de l’accès à l’information et les produits de santé sexuelle et reproductive ;

4. La démultiplication dans toutes les régions administratives des services de la médecine légale ;

5. Le renforcement des capacités des services impliqués dans la gestion des cas de VBG ;

6. L’application stricte des dispositions de l’arsenal juridique en lien avec les VBG ;

7. La réduction des délais de procédures judiciaires pour les cas de viol.

La cérémonie s’est achevée par la remise des satisfécits aux partenaires du club des jeunes filles leaders de Guinée et les représentantes de ses antennes dans les différentes régions du pays.