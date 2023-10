Le président fondateur du parti Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), s’est adressé de nouveau, à ses militants ce samedi 14 octobre 2023, à l’occasion de son assemblée générale hebdomadaire. L’ancien président, Alpha Condé affirme clairement que certains de ses partisans n’arrivent toujours pas à digérer le coup d’État du 5 septembre 2021.

Dans une vidéo depuis la Turquie où il vit actuellement, l’ancien président de la République de Guinée a d’abord tenu à présenter ses condoléances à tous les militants et militantes du Rpg, particulièrement à la jeunesse, suite au décès de Youssouf Sampil. Selon lui cet homme a été «un très grand militant». Malheureusement, déplore Alpha Condé, « il n’a pas supporté l’évènement du 5 septembre 2021, et cela lui a apporté un coup très dur dont il ne s’est pas relevé. Il n’est pas le seul dans ce cas, mais Dieu ne dort pas. Je demande aux militants et militantes d’être courageux et d’avoir confiance. Que Dieu accueille Sampil dans son paradis ! Que Dieu donne longue vie à sa mère, à ses parents, à sa femme et à ses enfants ».

À la jeunesse du parti jaune, Alpha Condé estime qu’elle doit savoir que Youssouf «fut un de ses meilleurs éléments. Et j’espère que son exemple sera suivi par toute la jeunesse du RPG».