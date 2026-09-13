Guinée-Côte d’Ivoire : Doumbouya et Ouattara affichent leur volonté de renforcer la coopération

Le président guinéen Mamadi Doumbouya s’est entretenu ce dimanche 13 septembre 2026 à Abidjan avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, dans le cadre de sa visite en Côte d’Ivoire. Au cœur des échanges : le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et la lutte contre l’orpaillage clandestin, mais aussi les enjeux de paix et de sécurité dans la sous-région.

Les deux chefs d’État ont d’abord salué « l’excellence des relations d’amitié et de coopération » entre la Guinée et la Côte d’Ivoire. Ils ont réaffirmé leur volonté de les « diversifier » et de les « renforcer », notamment dans les domaines économique, commercial, politique, sécuritaire et de la formation.

Au cours de la rencontre, Mamadi Doumbouya a tenu à remercier Alassane Ouattara pour son soutien durant le processus électoral ayant conduit à son élection à la magistrature suprême de la Guinée.

Le chef de l’État guinéen a également salué l’accueil réservé par les Ivoiriens au détachement militaire guinéen ayant participé, le 7 août dernier à Abidjan, aux célébrations du 66e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

Dans le prolongement de cette dynamique, Mamadi Doumbouya a officiellement invité la Côte d’Ivoire à participer aux festivités de la Fête nationale de la Guinée, prévues le 2 octobre prochain, en qualité de pays à l’honneur, aux côtés du Rwanda.

Sur le plan économique, le président guinéen a estimé que les échanges entre les deux pays ne reflètent pas encore l’importance de leurs potentialités respectives.

Les secteurs minier et agricole apparaissent notamment comme des domaines à fort potentiel. Pour Mamadi Doumbouya, le développement de ces relations doit s’inscrire dans une dynamique de coopération entre États africains.

Le président guinéen a ainsi réaffirmé « sa foi en la coopération internationale », particulièrement dans « la coopération Sud-Sud », tout en défendant « la résolution des problèmes africains par des solutions africaines ».

L’orpaillage clandestin, un « sujet stratégique »

Parmi les dossiers économiques abordés, la lutte contre l’orpaillage clandestin et illégal occupe une place particulière. Mamadi Doumbouya a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays face à ce phénomène, qu’il considère comme « un sujet stratégique ».

Cette question touche directement aux enjeux de gouvernance des ressources naturelles, de protection de l’environnement et de sécurité dans les zones concernées.

« Il n’y a pas de développement sans paix et sans stabilité »

La sécurité régionale a également constitué un volet important de l’entretien. Le président guinéen a plaidé pour une coopération accrue entre Conakry et Abidjan, notamment à travers le partage d’informations.

« Il n’y a pas de développement sans paix et sans stabilité », a fait observer Mamadi Doumbouya, avant de s’engager à travailler avec la Côte d’Ivoire dans le cadre des échanges de renseignements afin de « juguler ensemble les défis sécuritaires » auxquels fait face l’espace géographique commun aux deux pays.

À travers cet entretien, Conakry et Abidjan affichent ainsi leur volonté de donner une nouvelle impulsion à leur partenariat, en mettant l’accent à la fois sur les opportunités économiques, la coopération sécuritaire et le rapprochement entre les deux États.