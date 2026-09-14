Doumbouya à Ouattara : « Pas de développement sans paix ni stabilité »

Le président guinéen Mamadi Doumbouya a affiché, ce dimanche 13 septembre à Abidjan, sa volonté de donner un nouvel élan aux relations entre la Guinée et la Côte d’Ivoire. Reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, le chef de l’État guinéen a insisté sur les complémentarités économiques entre les deux pays, la coopération Sud-Sud et le renforcement de la collaboration sécuritaire.

Dans son propos introductif, Alassane Ouattara s’est dit particulièrement heureux d’accueillir son homologue guinéen, qu’il a présenté comme un frère. « Je suis très, très heureux d’accueillir mon frère, le président Mamadi Doumbouya, de la République de Guinée, qui nous rend visite à la maison. Vous êtes chez vous, Monsieur le Président.»

Le président ivoirien a également qualifié les échanges avec son homologue guinéen de « très fructueux », avant de lui céder la parole.

Prenant la parole, Mamadi Doumbouya a d’abord tenu à saluer l’accompagnement du président ivoirien durant le processus électoral qui a conduit à son élection à la tête de la Guinée. « Sur le plan politique et diplomatique, je veux saluer le soutien et l’accompagnement de Votre Excellence à mon endroit, tout au long du processus électoral qui a conduit à mon élection à la magistrature suprême de mon pays.»

Le chef de l’État guinéen a également évoqué la présence d’une délégation ivoirienne à son investiture, un geste qu’il a dit avoir particulièrement apprécié.

Des économies «complémentaires »

Sur le terrain économique, Mamadi Doumbouya estime que Conakry et Abidjan disposent d’importantes possibilités de coopération. « Nos deux économies sont, à mon sens, appelées à être complémentaires dans plusieurs domaines. »

Le président guinéen a notamment cité les ressources agricoles et minières de son pays, évoquant les vastes terres agricoles, le fer de Simandou, la bauxite, les futures raffineries d’alumine ainsi que l’or.

Il a également annoncé l’inauguration, avant la fin de l’année, de ce qu’il présente comme « la plus grande raffinerie d’or d’Afrique ».

Pour Doumbouya, ces potentialités doivent favoriser une coopération économique davantage tournée vers le continent. « Monsieur le Président, je crois à la coopération internationale et, plus particulièrement, à la coopération Sud-Sud.»

La route Lola-frontière au cœur des discussions

Le président guinéen a par ailleurs annoncé des avancées concernant le projet routier destiné à relier la zone de Lola à la frontière commune avec la Côte d’Ivoire. « Nous étions convenus, lors de ma dernière visite, de faire avancer le projet routier du côté de Lola, pour relier notre frontière commune. Je suis heureux de vous annoncer que ce projet progresse bien de notre côté.»

Il souhaite désormais que les deux pays puissent fixer la date de la prochaine commission mixte ivoiro-guinéenne. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs dossiers stratégiques devraient être examinés, notamment la lutte contre l’orpaillage clandestin.

« Il n’y a pas de développement sans paix ni stabilité »

La sécurité régionale a occupé une place importante dans l’intervention de Mamadi Doumbouya. Le président guinéen a lié directement les perspectives de développement à la stabilité de l’espace ouest-africain. « Cher grand frère, comme vous, je suis convaincu qu’il n’y a pas de développement sans paix ni stabilité.»

Face aux défis sécuritaires, le chef de l’État guinéen a exprimé la disponibilité de Conakry à renforcer sa coopération avec Abidjan dans plusieurs domaines. « Nous sommes disposés à travailler avec vous en matière d’échange de renseignements, de lutte contre la criminalité transfrontalière et contre le terrorisme.»