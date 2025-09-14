Les engins de chantier sont entrés en action ce samedi 13 septembre 2025, dans le quartier Wanindara, commune de Matoto.

Lancés à l’initiative des nouvelles autorités locales, les travaux de construction de la route reliant le carrefour Marché à Kissosso ont entraîné la démolition de plusieurs boutiques et magasins situés de part et d’autre de l’axe concerné.

Cette opération vise à désenclaver la zone par l’aménagement d’une infrastructure routière moderne. Elle intervient après une phase de marquage des bâtiments identifiés pour libérer l’emprise de la future route.

Sur place, c’est la course contre la montre. Certains occupants s’empressent de décoiffer les toitures de leurs boutiques en attendant l’arrivée des machines, tandis que d’autres assistent impuissants à l’avancée des bulldozers.

Un préavis de 72 heures avait été accordé aux occupants pour libérer les lieux. Passé ce délai, les édifices concernés seront démolis. Une situation qui entraîne la colère et l’incompréhension de certains riverains, qui jugent ce délai trop court.

C’est le cas de Marlyatou Barry, propriétaire d’un atelier de couture. « C’est le jeudi soir qu’ils sont venus cocher, ils nous ont dit de quitter dans un délai de 72 heures. C’est un délai qui est court parce que dans trois jours, il n’est pas évident que tu trouves un autre endroit », a-t-elle expliqué, déplorant les conséquences immédiates sur ses activités.

« Nous sommes bien impactés parce qu’en attendant de trouver un point de chute, nous n’allons pas travailler. »

Même constat chez Ibrahima Sory, gérant d’une boutique d’alimentation, qui tente de relativiser tout en pointant du doigt le manque de temps laissé aux occupants.

« Depuis longtemps, on savait que si la route devait passer par là, beaucoup de boutiques seraient démolies, surtout quand on voit la façon dont les gens sont installés. On ne peut rien, car c’est ça aussi le développement. Seulement, ils auraient pu accorder un délai plus long aux occupants », estime-t-il.

Du côté des autorités locales, on affirme avoir suffisamment communiqué en amont.

Selon un proche du chef de quartier, des avertissements auraient été lancés bien avant la phase de marquage.

« Un message avait été passé à tout le monde plus d’un mois avant », assure-t-il, pointant du doigt la négligence de certains citoyens.