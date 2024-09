Ce samedi 14 septembre 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire des victimes des déguerpissements de Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimesse. Après des décennies de lutte et d’injustice, ces citoyens ont enfin reçu le titre foncier et le plan d’aménagement du domaine de Wonkifong, dans la préfecture de Coyah, marquant un tournant vers la réparation d’une injustice d’État.

Lors de la cérémonie, le Collectif des Victimes a rappelé l’ampleur des souffrances vécues par des milliers de familles depuis les premières démolitions en 1998 et celles de 2019. « Des milliers de maisons d’habitation, des écoles, des marchés et des lieux de culte ont été détruits en violation flagrante des lois de notre pays. La vie de plusieurs milliers de familles a été ainsi anéantie », a déclaré le porte-parole Mamadou Samba Sow, évoquant des atteintes graves aux droits humains.

Pour les victimes, ces démolitions ont provoqué un rejet profond de l’État. Cependant, l’avènement du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) en 2021 a été perçu comme un espoir. « L’avènement du CNRD a été pour nous un ouf de soulagement. Le Chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions pour régler définitivement l’affaire Kaporo-Rails. Là où les autres ont fait couler nos larmes, lui, a préféré les essuyer », a ajouté Mamadou Samba Sow, saluant l’engagement du président dans ce dossier.

Le processus de régularisation, entamé avec l’implication de plusieurs ministères et organismes, a conduit à l’identification des 2 673 familles affectées par les démolitions, grâce à un travail minutieux réalisé par un cabinet international. La remise officielle du titre foncier et du plan d’aménagement du domaine de Wonkifong représente un pas important vers la justice sociale et la réconciliation nationale, telle que promise par le Chef de l’État.

Les victimes, bien que reconnaissantes, demandent la poursuite des efforts, notamment la mise en place d’un fonds d’indemnisation et la sécurisation des nouveaux sites pour éviter toute occupation illégale.

« Nous prions pour que Dieu guide les pas du Président Mamadi Doumbouya », a conclu le Collectif, exprimant sa gratitude pour le soutien apporté.