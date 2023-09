La proposition du gouvernement de la transition en marge des négociations tripartites (gouvernement, patronat et le syndicat) sur la revalorisation salariale des travailleurs guinéens a irrité la colère du syndicat.

À la sortie d’une énième rencontre, ce jeudi 14 septembre 2023, le représentant de la commission de négociations du mouvement syndical s’est dit “choqué” de la proposition que leur a été faite le gouvernement sur la revalorisation salariale.

«Nous avons demandé une augmentation de 100% et le gouvernement vient avec une proposition de 12%. Nous sommes très choqués, on ne s’attendait pas à cette proposition. Comment est-ce qu’aujourd’hui on peut donner des salaires de 820 mille Gnf comme salaire d’entrée à la fonction publique ? Nous restons sur les 100%. On ne va pas descendre même de 0,1%, d’autant plus qu’aujourd’hui, la masse salariale en Guinée ne dépasse pas les 20% et nous savons compter sur l’esprit de bonne compréhension du gouvernement. Les travailleurs guinéens sont très mal payés comparativement aux travailleurs des autres pays», a déploré M. Barry.

Le Mouvement syndical n’exclut pas de passer à la vitesse supérieure. « Dès demain, nous allons prendre nos responsabilités s’il n’y a pas de bonnes propositions».