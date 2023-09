Le jeune artiste chanteur de la musique pastorale guinéenne, Ousmane Paikoun, a dévoilé dans la soirée de ce jeudi 14 septembre 2023 son nouveau clip vidéo intitulé ‘‘Dua’’.

Dans cette chanson, Ousmane Païkoun rend hommage à sa mère et invite les uns et des autres à en faire pour les leurs.

Dans ce nouveau clip, ‘‘Dua’’, l’artiste met un accent sur la nécessité de travailler pour les parents tout en les aidant dans leurs différents travaux et activités.

Ci-dessous

https://youtu.be/4SYutWebEtE?si=K7Ia2hTJYS_dcgWu