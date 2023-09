La communauté bassari est une minorité ethnique vivant au nord-est du pays dans la préfecture de Koundara à la frontière guinéo-sénégalaise. Leurs patronymes: Bonang, Bindia, Bidiar, Boubane, Biès, Bianquinch, Bangar, Bemoune, Bangonine sont méconnus par la presque totalité des Guinéens y compris les autorités administratives. Ils sont souvent victimes de discriminations dans l’obtention des documents officiels.

C’est le cas de Edouard Kalilou Bobane qui, à cause de son nom, a fait la Maison centrale en 2012. “Après mes études universitaires, j’ai décidé de faire une carte d’identité à Dixinn au commissariat central de la Bellevue. En récupérant ma carte, le commissaire m’a demandé si je suis Guinéen. Il me demande de lui prouver. Je lui ai présenté mon extrait de naissance, il dit que j’ai fabriqué cela. Il a demandé à un de ces agents de m’embarquer pour la Maison centrale sous prétexte que je suis Togolais et l’autre me qualifie de Burkinabè qui vient chercher des papiers guinéens pour salir l’image de la Guinée à l’international. Ils m’ont ensuite mit dans leur pick-up pour m’envoyer à la Maison centrale. Je ne connaissais personne à Conakry qui pouvait m’aider à sortir. J’ai demandé au régisseur de la maison centrale de me laisser rentrer chez-moi. Il me demande d’appeler mon ambassade, je lui ai dit que je suis Guinéen de Koundara, je suis Bassari”, témoigne Bobane au cours d’une conférence de presse.

Ce jour-là, Bobane avait été libéré grâce à l’intervention du commissaire Boubacar Kassé, ancien porte-parole de la police et qui a servi dans la préfecture de Koundara.