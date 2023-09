L’antenne des Forces vives de Guinée (FVG) basée aux Etats-Unis compte organiser une manifestation en marge de la 78e assemblée générale des Nations-Unies à laquelle colonel Mamadi Doumbouya est attendu.

Pour le responsable de la communication de ladite antenne, Talib Bah explique que cette manifestation sera l’occasion pour eux de rappeler au président de la transition guinéenne les engagements qu’ils avaient pris le 5 septembre 2021. Il précise que cette manifestation aura lieu avec l’arrivée ou non du président de la transition guinéenne, sur le sol américain. Il s’agira de dénoncer les violations des droits de l’homme dans pays et appelé le colonel Mamadi Doumbouya à rectifier la transition.

“Aujourd’hui, tous les Guinéens reconnaissent que la transition guinéenne est en train d’échouer. Donc, nous voulons lui rappeler qu’il y a des violations répétées des droits de l’homme en Guinée. Ce n’est pas ce qu’il nous avait promis le 5 septembre. Nous voudrions aussi lui dire qu’actuellement en Guinée il y a des tueries ciblées sur l’Axe. Tout le monde reconnaît que le CNRD a créé deux catégories de population dans la capitale Conakry. Par exemple, le 5 septembre 2023, il y a eu une partie de la population qui a organisé une manifestation de joie, elle chantait et dansait et l’autre partie de la population qui avait organisé une manifestation pacifique à été empêchée de sortir et de réclamer leur droit et il y a eu quatre (4) morts. Personne ne peut dire qu’il n y a pas deux catégories de population en Guinée, qui l’a créée c’est le CNRD et ce qui se passe c’est exactement à l’instar du régime déchu du professeur Alpha Condé. Nous voulons aussi lui dire qu’il accepte qu’on organise un dialogue sincère, inclusif qui sera présidé par une personnalité complètement indépendante, et du CNRD et des partis politiques parce que nous voudrions que cette transition réussisse. Il faudra aussi qu’on lui dise de façon claire et simple que la transition doit être rectifiée. La transition a pris une direction complètement différente de ce que le CNRD avait dit le 5 septembre 2021. Voilà entre autres ce que nous allons dire et nous sommes prêts. Qu’il soit là ou pas nous allons le faire devant le siège des Nations unies”, a expliqué Talib Bah invitant colonel Doumbouya a organisé un retour rapide à l’ordre constitutionnel.