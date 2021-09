Ayant pris part à la rencontre de prise de contact avec le Comité National pour le Rassemblement pour le développement ce mardi 14 septembre 2021, le leader du Bloc Libéral se dit optimiste quant à la suite de cette transition.

Faya Milimono revient sur les grandes lignes de cette rencontre: «Le colonel s’est adressé à nous de façon brève, pour rappeler l’esprit qui les a conduits à prendre le pouvoir pour rectifier ce qui devenait nécessaire à être rectifier. Ce qu’on peut retenir, ce que l’opportunité est là, tous les Guinéens que nous sommes, saisissons là. Ce genre d’opportunités se sont présentées par le passé et nous avait glisser sous la main. Cette fois peut être la bonne si chacun travaille à faire de cette période transitoire une réussite, pas pour soi mais pour la Guinée», a t-il expliqué.

Pour lui, la composition d’un gouvernement d’union nationale doit se faire sur la base des compétences de tout un chacun et non sur l’ethnicisation.

«Nous avons entendus qu’un gouvernement d’union nationale sera mis en place, le premier conseil que nous donnons est qu’on ne doit plus former des gouvernements pour repartir les privilèges entre les ethnies et régions. Il faut identifier les Guinéens qui ont des compétences et de l’intégrité pour travailler pour l’ensemble des Guinéens. Nous avons une constitution à écrire et nous devons le faire en tenant compte de nos valeurs et notre sociologie», exhorte t-il.

A l’issue de cette rencontre de prise de contact, il a été recommandé à l’ensemble des participants de formuler des propositions et de soumettre à la junte militaire dirigée par le Colonel Mamady Doumbouya.