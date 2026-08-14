CAN U17 2027 : Le Maroc de nouveau choisi par la CAF

Après avoir abrité les éditions 2024 et 2025, le Royaume chérifien accueillera de nouveau la Coupe d’Afrique des Nations U17 en avril et mai 2027. Une décision de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui s’inscrit dans un calendrier continental repensé, marqué par la montée en puissance des catégories de jeunes et le projet inédit d’une CAN U17 féminine.

Quelques mois après le sacre du Sénégal lors de l’édition 2026, l’instance dirigeante du football africain réaffirme sa confiance envers le Maroc. En abritant le tournoi des cadets pour la troisième fois consécutive — après les victoires du Maroc en 2024 et du Sénégal en 2025 —, le pays confirme son statut de plateforme incontournable de l’organisation sportive sur le continent.

« Les compétitions de jeunes occupent une place centrale dans notre stratégie de développement », souligne la CAF, qui entend offrir davantage de régularité et de visibilité aux futurs talents africains.

Ce rendez-vous s’insère dans un calendrier continental particulièrement dense : juste avant l’échéance marocaine, c’est le Ghana qui recevra la CAN U20 en février et mars 2027.

Vers une CAN U17 féminine dès 2027 ?

En parallèle, la CAF étudie le lancement d’une Coupe d’Afrique des Nations U17 féminine. Si les conditions organisationnelles et sportives sont réunies, cette compétition pionnière pourrait voir le jour dès l’année prochaine.

L’objectif affiché par la CAF est d’accélérer les investissements dans le football féminin dès le plus jeune âge. En plus de stimuler la formation à la base, ce tournoi continental servirait de cadre de préparation idéal pour les sélections qualifiées à la Coupe du monde féminine U17, dont l’organisation a également été confiée au Maroc pour les quatre prochaines années.