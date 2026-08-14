Après 11 jours de congés en Grèce, Mamadi Doumbouya a regagné Conakry

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, est arrivé à Conakry cet après midi du vendredi 14 août 2026, après avoir passé onze jours de congés en Grèce.

Ce séjour s’inscrivait dans le cadre de ses congés annuels, après plusieurs années d’intenses activités à la tête de l’État, notamment durant la période de transition et au terme de laquelle il a été élu président de la République lors de l’élection présidentielle du 18 décembre 2025.

Le vol présidentiel a atterri aux environs de 14 heures, heure locale, sur le tarmac de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

À son arrivée, le chef de l’État a été accueilli par plusieurs hautes personnalités du pays. À sa sortie de l’aéroport, Mamadi Doumbouya s’est offert un bain de foule avant de prendre la direction du palais Mohammed V.