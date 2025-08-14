Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), dissous par les autorités de Conakry, a adressé une correspondance au président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, pour lui demander de suspendre tout financement en faveur de la junte guinéenne.

Dans sa lettre, le mouvement affirme avoir lu « avec une profonde indignation » un communiqué publié le 6 juin 2025 sur le site officiel du Groupe de la Banque mondiale, annonçant l’approbation d’un crédit de 100 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) « pour un projet au profit du régime militaire dirigé par le général Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya ».

Le FNDC dénonce un soutien « inadmissible, inconcevable et inacceptable » à des autorités qu’il accuse de multiples violations graves des droits humains. L’organisation cite notamment les disparitions forcées d’Oumar Sylla, alias Foniké Mengué (coordinateur national du FNDC), de Mamadou Billo Bah (responsable de la mobilisation du FNDC et coordinateur de Tournons La Page – TLP Guinée), du journaliste d’investigation Habib Marouane Camara, et de Sadou Nimaga, ancien secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. Elle évoque également les enlèvements arbitraires d’Abdoul Sacko (coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée – FFSG) et de Me Mohamed Traoré (ancien bâtonnier et avocat au barreau de Guinée), ainsi qu’« une course effrénée à l’enrichissement illicite » des responsables de la Transition.

Le mouvement rappelle qu’aucun haut fonctionnaire n’a déclaré ses biens devant la Cour suprême depuis le coup d’État du 5 septembre 2021. Selon lui, les déclarations se limiteraient à de simples fiches individuelles remises à la présidence, sans véritable contrôle, ce qui alimente, selon le FNDC, un système marqué par « la corruption, la dilapidation des ressources publiques, l’achat de conscience et le blanchiment de capitaux ».

Dans ce contexte, le FNDC estime que l’approbation d’un tel financement « violerait systématiquement les valeurs de la Banque mondiale, fondées sur la justice, la transparence et la responsabilité gouvernementale ». Le mouvement appelle donc à la suspension immédiate de tous les financements et décaissements en cours, jusqu’à ce que la junte fasse la lumière sur les disparitions forcées qu’il qualifie de « crimes contre l’humanité », imputés au Groupement des forces spéciales (GFS) et au Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), « sur instruction du général autoproclamé Mamadi Doumbouya. »