Fraîchement nommé à la tête du Syli ational, Paulo Duarte suscite à la fois optimisme et réserve parmi les journalistes sportifs guinéens. Fort de son expérience sur le continent africain, notamment avec le Burkina Faso et le Togo, le technicien portugais hérite d’une sélection en quête de renaissance et de performances convaincantes.

Si son arrivée nourrit l’espoir d’un nouveau souffle pour l’équipe nationale, les observateurs préfèrent attendre ses premiers choix tactiques et résultats avant de se prononcer sur son impact réel. Interrogés par Guinée360.com, des journalistes sportifs ont livré leurs analyses sur le défi qui attend le nouvel entraîneur du Syli.

Alhassane Djigué Diallo, journaliste sportif du site Enquête224.com

« Je pense que l’arrivée de Paulo Duarte est une bonne nouvelle. Nous avons enfin un sélectionneur national, ce qui n’était plus le cas depuis le départ de Michel Dussuyer. On ne peut pas encore le juger, même s’il a déjà obtenu de bons résultats ailleurs. Pour l’instant, nous allons l’observer : d’abord attendre la première sélection qu’il effectuera, puis analyser ses choix à chaque match et à chaque regroupement. Ainsi, nous saurons quoi dire. Pour le moment, il est trop tôt pour se prononcer, car cela dépend aussi du climat au sein de l’équipe nationale et de savoir si celui-ci lui sera favorable ou non. Paulo Duarte est un bon profil, car la Fédération guinéenne de football, dans son appel à candidatures, avait exigé un entraîneur qualifié avec une expérience significative, notamment sur le continent africain. Il ne faut pas aller plus vite que nécessaire : il faut lui laisser du temps. Après la prochaine sortie du Syli National, nous aurons une idée plus claire de ce qu’il peut apporter. C’est à partir de là que nous pourrons dire si nous pouvons compter sur lui ou non. Le changement d’entraîneur n’est pas, à lui seul, la solution à la crise actuelle. Le départ de Kaba Diawara ne réglera pas tous les problèmes, même si Kaba ne faisait pas l’unanimité — mais c’est naturel, personne ne fait l’unanimité partout. Paulo Duarte non plus ne fait pas l’unanimité aujourd’hui. Certains estiment que c’est le bon profil, d’autres non. Pour l’instant, il est prématuré de juger un entraîneur avec lequel nous n’avons pas encore travaillé. »

Amadou Diouldé Diallo, journaliste sportif à la RTG

« Vu son expérience, Paulo Duarte est un bon profil pour une équipe en quête de renaissance, comme celle de la Guinée. Il a beaucoup voyagé à travers l’Afrique, en entraînant des sélections nationales et des clubs, notamment au Burkina Faso et au Togo. Il est expérimenté et connaît parfaitement la ferveur de la Coupe d’Afrique des Nations et les éliminatoires de la Coupe du monde. Aujourd’hui, les ambitions de la Guinée sont de se qualifier pour la Coupe du monde ou la CAN. Même si, pour l’instant, c’est compliqué pour les deux compétitions, il peut, à l’avenir, mettre en place une équipe compétitive. Cela dépendra des projets qu’il trouvera sur place, mais aussi des projets qu’il apportera lui-même avec son staff, car un entraîneur de haut niveau vient toujours avec son équipe technique. Sur ce point, je pense qu’il est rigoureux, comme il l’a montré avec le Burkina Faso il y a quelques années. Il y a actuellement beaucoup de joueurs peu motivés, certains ne veulent même pas venir jouer pour la Guinée, alors que le pays a besoin de ces talents. C’est pour cela que l’on parle de renaissance autour de l’équipe nationale. Le sélectionneur devra travailler sur plusieurs axes : repérer les talents partout, que ce soit au niveau local ou à l’étranger, mettre en place un bon management, entretenir une communication fluide avec les clubs et présenter un projet solide. L’objectif est que cette équipe soit respectée en Afrique. Cela dépendra aussi de l’automatisme qui sera instauré et de l’animation du jeu par les joueurs convoqués. »

Amadou Barry, journaliste sportif au Groupe Évasion Guinée

« Il faut rappeler que Paulo Duarte est un technicien censé accompagner et permettre à la sélection guinéenne de se mesurer, au moins, aux grandes nations du football africain. Car il faut reconnaître que l’équipe peine depuis longtemps à s’imposer dans les compétitions continentales, et encore moins sur la scène internationale. Par exemple, lors de la récente trêve internationale pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, on a vu que la Guinée est mal embarquée dans son groupe. Avec l’appui de la Fédération guinéenne de football et du ministère des Sports, il pourra peut-être trouver des solutions pour redresser la situation et créer une dynamique positive dans les mois à venir. Je ne peux pas encore dire s’il est un bon ou un mauvais entraîneur. C’est en tout cas un profil qui répond aux critères fixés par la Feguifoot : il aura les mains libres pour travailler et connaît bien le football africain, même si c’est sa première expérience à la tête de la Guinée. Il a déjà dirigé le Burkina Faso et le Togo par le passé. Sa nomination est intervenue après un processus de sélection rigoureux : sur les 62 candidatures reçues, 18 ont été retenues, puis 5 finalistes ont été présélectionnés. Parmi eux, Paulo Duarte a été choisi grâce à la solidité de son projet. Si toutes les conditions sont réunies, il pourra mettre en place une équipe compétitive et permettre à la Guinée de retrouver le goût des performances, ce qui lui manque depuis plusieurs décennies. »