Dans le but de rendre la capitale propre, plusieurs ministres du gouvernement ont été déployés sur le terrain ce jeudi 14 juillet 2022. A Ratoma par exemple, ce sont les ministres de l’Environnement, de l’Économie et des Finances, du Budget et la Fonction publique, qui ont procédé aux nettoyages des endroits stratégiques de la commune.

Les quatre ministres désignés au compte de la commune de Ratoma ont été répartis en trois groupes: le premier groupe, composé du maire Alpha Oumar Sacko, la directrice de l’ANASP, le ministre de l’Economie et des Finances, qui au cours de leur passage, ont visité la décharge de Dar-es-Salam.

De là, ces cadres ont sillonnés Bambéto et Sonfonia en passant par la Cité Enco 5. Ils ont par endroits, nettoyé tous sur leurs passages :

«L’accumulation fait qu’il y a de besoin des renforts, des mains d’œuvre supplémentaire. Donc nous avons pris la journée d’aujourd’hui, cinq départements par cinq départements affectés à une commune. Nous sommes venus sur le terrain avec le maire de Ratoma et les ministres du Budget, de la Fonction publique, de l’Agriculture et de l’Environnement pour nous assurer que les ponts bloquants soient levés, et que l’accumulation qui s’est constituée, soit enlevée afin que le mécanisme qui va être mis en place puisse être efficace, pour prendre les ordures de façon fluides», a souligné Dr Lancinet Condé.

A l’en croire, lorsque les déchets sont collectés et accumulés au même endroit, il y a du mal à les transporter : «Et de toute façon, notre méthode de collecte n’est pas tout à fait bonne. Nous mettons toutes les ordures ensemble : les ordures venant de la cuisine, les nettoyages et même les sels. Cela rend le traitement assez difficile. L’idée est que, quand l’accumulation des ordures est faite, qu’on ait un traitement différencié pour permettre aux hommes qui vont travailler derrière, de mettre en place un mécanisme de recyclage», a-t-il indiqué.

Le deuxième groupe conduit par la ministre de l’Environnement, Louopou Lamah s’est rendu sur la corniche Nord, notamment sur l’axe Taouyah-Carrefour Transit, en passant par Kipé Dadya, Kaporo Marché, jusqu’au port de Nongo et carrefour Cosa.

Le troisième groupe, également dirigé par le ministre du Budget, Moussa Cissé est passé sur la transversale N⁰3 Cosa-Nongo; Carrefour Unic ; Kobaya marché ; Cobaya-Sonfonia Lac, jusqu’à l’Université de Sonfonia pour finir au Carrefour T7.

Après 9 heures de visite de terrain, cette tournée s’est terminée par le retour à la décharge de Dar-es-salam, en vue de s’assurer que l’endroit a des espaces vides permettant de contenir les déchets. Puisque le travail est continuel, l’équipe gouvernementale reprendra ce vendredi.

Il faut noter que plus de 1800 tonnes de déchets sont transportés à la décharge de Dar-es-salam par jour.