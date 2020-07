Fixées du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020, les auditions des candidats présélectionnés dans le cadre du Social entrepreneurship program (Sep) se poursuivent par visioconférénce à Conakry. Ce mardi 14 juillet, ils étaient 10 dans la catégorie Education et 3 dans celle Culture et Tourisme à passer devant le jury pour défendre leurs projets.

Après la préselection, les 53 porteurs de projet retenus dans les 6 catégories (Agrobusiness, Education, Culture et Tourisme, Transport et Logistique, TIC et Santé) ont bénéficie de l’assistance de 13 coachs qui ont aidé les candidats à préparer les phases finales de développement et de mise en œuvre de leur plan d’affaires.

Les auditions ont débuté, lundi 13 juillet avec la catégorie Agrobusiness. Ce mardi 14 juillet, ils étaient 13 candidats dont 10 dans la catégorie Education et 3 dans celle Culture et Tourisme à passer devant les membres du jury co-présidé par Alexandra Célestin de la Société financière internationale (Sfi) et Guy-Laurent Fondjo, Directeur général d’Afriland First Bank.

Conformément au planning, chaque porteur de projet a, pendant 15 minutes, défendu son idée, et repondu, en 8 minutes, aux questions des jurés sur la faisabilité de son projet.

À l’issue des auditions, 12 projets seront sélectionnés pour les phase finale, à raison de 2 par catégorie. L’annonce du résultat final est prévue, le 20 juillet prochain. Chaque lauréat bénéficiera d’au moins 10 mille Usd.

Organisé par la Sfi en partenariat avec le Saden et l’Aguipe, avec une collaboration de la Banque mondiale (Bm) à travers le Programme du développement agricole intégré de la Guinée (Pdaig), le Social Entrepreneurship Program est un concours qui vise, non seulement, la promotion de l’esprit entrepreneurial de la jeunesse guinéenne, mais également à impulser une réflexion autour des solutions adaptées aux problématiques liées à la Covid-19.