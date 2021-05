Ce vendredi, 14 mai 2021, marque la date anniversaire de la création du Parti Démocratique de Guinée (PDG-RDA). 74 ans après, les dirigeants actuels du parti se félicitent dans un communiqué, d’une longue histoire et d’une expérience inestimable dans le noble combat des peuples africains accumulées.

Cette expérience, et cet héritage rappellent les responsables du PDG, constituent l’avenir des partis politiques en Guinée et viennent magnifier ainsi la grandeur de l’une des plus grandes formations politiques de l’Afrique, souligne le communiqué dont voici.

Communiqué

14 mai 1947-14 mai 2021, 74 ans après, la tenue du premier Congrès créant la section guinéenne du Rassemblement Démocratique Africain, qui regroupait les mouvements régionaux ou les associations ethniques : ( Le Comité de la Basse-Guinée, 3Union du Mandén, Union Forestière , Amicale Gilbert Vieillard. Union des métis, Union des insulaires et l’Union des Toucouleurs).

Le Parti Démocratique de Guinée de la Révolution Démocratique Africaine à été, est et demeure notre héritage commun.

Oui ! Nous sommes des héritiers d’une longue histoire et d’une expérience inestimable dans le noble combat des Peuples africains pour leur dignité, pour leur liberté, leur unité et leur progrès démocratique, économique, social et culturel.

Cette expérience, c’est le capital le plus précieux dont nous disposons. C’est le fondement le plus sûr, le plus solide sur lequel il nous est possible de bâtir, sans complexe, notre avenir.

C’est donc notre héritage commun.

C’est aussi pour l’avenir des partis politiques en Guinée et pour magnifier la grandeur de l’un des plus grands partis politique de l’Afrique. En ce vendredi 14 mai courant que le PDG-RDA estime rester et demeurer pour le peuple de Guinée comme toujours un Banc d’essai, un Banc d’essai par excellence à travers l’apport sans merci de ces dignes et responsables hommes et femmes: Ahmed Sekou Toure, Hadja Mafory Bangoura, Saïfoulaye Diallo, Lansana Beavogui et tant… qui sans coup férir ont donné à la Guinée son véritable instrument politique. Ceci n’est pas un point de doctrine mais des faits.

Bonne fête aux militantes et militants, Sympathisants et partisans du PDG-RDA.

Camarade Mohamed Touré

Secrétaire Général du PDG-RDA

P/O Honorable Oyé Beavogui Secrétaire Général par Intérim