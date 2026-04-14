TPI de Kaloum : « J’étais vraiment ivre », Mohamed Camara reconnaît avoir blessé son camarade

Mohamed Camara, peintre de profession, a comparu ce lundi 13 avril 2026 devant le Tribunal de première instance de Kaloum. Il est poursuivi pour « coups et blessures volontaires » à l’encontre de Mohamed Lamine Doumbouya.

À l’appel du président de l’audience, le prévenu a livré sa version des faits, relatifs à une altercation survenue avec la victime, qu’il présente comme un camarade fréquenté de longue date. « On était tous à la maison en train de boire de l’alcool. Soudain, la bagarre a éclaté entre nous. Il m’a poussé, je lui ai dit de cesser, mais il continuait à m’offenser. À ce moment, j’avais une bouteille en main. Quand je l’ai poussé, la bouteille s’est cassée contre le mur et ce sont les récidives de la bouteille qui ont occasionné la blessure à sa main. Franchement, à ce moment, j’étais vraiment ivre. Mais je reconnais l’avoir blessé, sans aucune intention de lui faire du mal », a-t-il expliqué.

L’audience n’a duré que quelques minutes, en raison de l’absence de la partie civile. Au regard du rapport médico-légal, le ministère public, se fondant sur les articles 950 et 957, a sollicité la requalification des faits en circonstance aggravante.

Le tribunal a finalement décidé de renvoyer l’affaire au 27 avril prochain pour la comparution des parties et la poursuite des débats.