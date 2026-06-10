Tony Elumelu nommé président du conseil d’administration de Seplat Energy

Publireportage – Le conseil d’administration de Seplat Energy a annoncé aujourd’hui que Tony Elumelu a été élu prochain président du conseil d’administration de l’entreprise. Il succédera à Udoma Udo Udoma, l’actuel président du conseil, à compter de janvier 2027, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de gouvernance alors que l’entreprise poursuit sa croissance et sa transformation.

Le conseil a également nommé Effiong Okon au poste de directeur général (Chief Executive Officer), avec prise de fonction le 1er août 2026. Ces changements à la tête de l’entreprise ont été annoncés dans un avis déposé auprès de Nigerian Exchange Limited (NGX) et signé mardi par la secrétaire générale de la société, Edith Onwuchekwa, conformément aux exigences de cotation de la bourse.

M. Elumelu est le fondateur et président de Heirs Holdings, un important groupe d’investissement panafricain présent dans des secteurs stratégiques de l’économie africaine, notamment l’énergie, l’électricité, la banque, l’assurance et les services financiers, la technologie, l’immobilier, l’hôtellerie et la santé. Il est également l’initiateur et le fondateur de l’« Africapitalisme », une philosophie économique qui prône la libération du potentiel de l’Afrique grâce à des investissements à long terme dans des secteurs clés susceptibles d’améliorer les conditions de vie et de transformer le continent.

M. Elumelu est actuellement président du conseil d’administration de Transcorp Group, le plus grand conglomérat coté du Nigeria. Ses filiales comprennent Transcorp Power, l’un des principaux producteurs et fournisseurs d’électricité en Afrique de l’Ouest, ainsi que Transcorp Hotels Plc, l’une des principales marques hôtelières du Nigeria. Il préside également le groupe panafricain de services financiers United Bank for Africa (UBA) Group.

Le nouveau directeur général, M. Effiong Okon, est un dirigeant expérimenté qui possède plus de 35 ans d’expertise internationale dans l’industrie. Il apporte un solide parcours en matière d’excellence opérationnelle et de mise en œuvre stratégique. Il connaît parfaitement l’organisation, puisqu’il y travaille depuis 2018. Il a d’abord siégé au conseil d’administration de Seplat en tant que directeur des opérations pendant quatre ans, puis comme directeur des nouvelles énergies. Plus récemment, il occupait le poste de directeur général de ANOH Gas Processing Company (AGPC), où il a conduit avec succès l’exécution du projet jusqu’à la production du premier gaz en janvier 2026.

Alors que Seplat entre dans une nouvelle phase de son développement, la vaste expérience de Tony Elumelu en matière de gouvernance d’entreprise, de construction institutionnelle et de création de valeur à long terme constituera un atout majeur pour accompagner l’entreprise dans le renforcement de sa position en tant qu’acteur.