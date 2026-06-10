Guinée : les personnes handicapées diplômées réclament leur insertion dans la fonction publique

Le Collectif des personnes handicapées diplômées de Guinée a animé une conférence de presse ce mercredi 10 juin 2026 à Conakry. À travers cette rencontre, ses membres ont attiré l’attention des autorités sur les difficultés d’insertion professionnelle auxquelles ils font face malgré leurs qualifications académiques.

Prenant la parole, le président du collectif, Vévé Koivogui, a souligné que l’accès à l’emploi pour les personnes handicapées diplômées demeure un défi majeur dans le pays. « L’insertion professionnelle des personnes handicapées diplômées est une question cruciale pour notre société. Cette situation soulève des questions de justice sociale, d’équité et de respect des engagements nationaux et internationaux auxquels la Guinée est signataire », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette initiative ne constitue pas une contestation, mais plutôt un appel au dialogue avec les autorités compétentes afin de trouver des solutions durables à leur situation. « Notre intervention n’est pas une révolte mais un appel républicain fondé sur la justice sociale, la dignité humaine et l’égalité des chances. Le constat est que nous, les personnes handicapées, avons étudié dans des conditions difficiles, notamment à cause des moqueries, du rejet ainsi que des obstacles physiques et financiers », a-t-il ajouté.

Le président du collectif a également dénoncé la marginalisation dont seraient victimes de nombreux diplômés en situation de handicap sur le marché du travail. « Malgré nos diplômes et compétences, nous restons marginalisées et sans emploi. Nous défendons les valeurs d’une Guinée inclusive, où chaque personne en situation de handicap diplômée peut servir son pays avec dignité. Nous réclamons une opportunité et la reconnaissance de nos compétences », a-t-il déploré.

Dans son intervention, Vévé Koivogui a lancé un appel aux plus hautes autorités du pays afin que les textes garantissant les droits des personnes handicapées soient effectivement appliqués. « Le handicap n’enlève ni l’intelligence, ni les compétences, ni le patriotisme », a-t-il souligné, avant d’implorer les autorités « de veiller à l’applicabilité des textes de lois relatives aux droits des personnes en situation de handicap, surtout en matière d’employabilité».

Le collectif a enfin interpellé la ministre de l’Action sociale, de la Promotion féminine et des Personnes vulnérables, Patricia Adeline Lamah, afin qu’elle porte leur plaidoyer auprès des plus hautes autorités de l’État. « À madame la Ministre Patricia Adeline Lamah, de porter notre voix auprès du président Mamadi Doumbouya et de l’ensemble de ses homologues ministres que nous sommes des personnes en situation de handicap diplômées sans emploi. Nous souhaitons une intégration par voie dérogatoire, comme cela a déjà été accordé par le passé, dont quatre promotions : l’an 2000, l’an 2005, l’an 2008 et l’an 2019 sur la base des textes de lois de la convention 159 de l’OIT, relative aux droits des personnes handicapées. »

À travers cette démarche, les membres du collectif espèrent obtenir une prise en compte de leurs revendications et bénéficier d’opportunités d’emploi à la hauteur de leurs compétences et de leur parcours académique.