CAN2025: jusqu’à 2 ans de prison pour les 18 supporters sénégalais en appel au Maroc

Après les premières condamnations du 19 février dernier, le procès en appel des 18 sénégalais condamnés après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a eu lieu ce lundi 13 avril à Rabat. Les mis en cause contestent toujours leur implication dans les violences. A l’issue de cette ultime audience, le parquet de Rabat a requis un alourdissement des peines pouvant atteindre deux ans de prison ferme.

Les séquelles de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations continuent d’alimenter les débats . Le dossier des 18 supporters sénégalais arrêtés lors de la finale du 18 janvier 2026 connaît un nouveau tournant judiciaire. Déjà condamnés en première instance à des peines allant de trois mois à un an de prison ferme, les prévenus comparaissent depuis ce lundi devant la cour d’appel de Rabat.

Le parquet a demandé un durcissement des sanctions, réclamant jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

Poursuivis pour “hooliganisme”, les accusés sont soupçonnés d’avoir pris part aux incidents survenus lors de la finale de l’édition 2025 disputée au complexe sportif Moulay-Abdellah deRabat.

Les chefs d’accusation incluent notamment l’invasion de la pelouse, des jets de projectiles, des dégradations d’équipements sportifs et des violences présumées contre les forces de l’ordre.

Ces condamnations interviennent quelques jours après les visites du président de la CAF, Patrice Motsepe sur le sol marocain et sénégalais. Une tournée lors de laquelle, le dirigeant sud-africain avait appelé à “des solutions diplomatiques” pour la libération des 18 supporters sénégalais.