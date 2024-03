Lagos, Nigeria – 11/03/2024 – Heirs Holdings, une société d’investissement africaine de premier plan qui se consacre à l’amélioration des conditions de vie et à la transformation de l’Afrique par le biais d’investissements stratégiques à long terme, a annoncé le lancement de sa nouvelle filiale, Heirs Technologies Limited, dont l’ambition est de favoriser la transformation digitale de l’Afrique grâce à des solutions innovantes et adaptées au contexte local.

Heirs Technologies s’efforce de fournir des services à valeur ajoutée qui vont s’appuyer sur une expertise de premier plan tout en garantissant l’accessibilité au niveau local. La gamme d’offres de la société comprend le conseil informatique, qui englobe les services de conseil, la transformation des entreprises, l’intégration des systèmes, l’octroi de licences et les partenariats. En outre, Heirs Technologies proposera divers services gérés couvrant les opérations informatiques et l’externalisation des processus d’entreprise.

Pour réaliser son objectif de propulser l’Afrique au premier plan du paysage technologique mondial, Heirs Technologies investira stratégiquement dans des solutions technologiques de pointe et développera des plates-formes qui favorisent la collaboration entre les diverses parties prenantes. Le développement des capacités locales par le biais de programmes de développement des compétences méticuleusement adaptés est au cœur des projets de l’entreprise.

Emmanuel Nnorom, directeur général du groupe Heirs Holdings, a exprimé son enthousiasme avec cette nouvelle initiative tout en réitérant la mission de l’entreprise en déclarant « nous nous embarquons dans un voyage alimenté par l’innovation et motivé par un objectif. Notre mission ne consiste pas seulement à créer des produits, mais aussi à façonner l’avenir de la technologie, une solution révolutionnaire à la fois. »

Le lancement de Heirs Technologies réaffirme l’engagement indéfectible de Heirs Holdings à investir dans des secteurs qui offrent des rendements à long terme et qui ont la capacité de transformer l’économie de l’Afrique. Heirs Holdings a joué un rôle central dans divers secteurs essentiels au développement de l’Afrique, notamment les services financiers, l’énergie, l’électricité, les soins de santé, l’immobilier et l’hôtellerie.

« L’introduction de Heirs Technologies marque une étape importante dans notre parcours vers l’accélération du progrès pour les générations futures en Afrique”, a déclaré Tony O. Elumelu, CFR, fondateur et président du groupe Heirs Holdings.

« La technologie a le pouvoir de catalyser le développement, et nous nous engageons à exploiter ce potentiel pour débloquer de nouvelles innovations qui amélioreront les vies et transformeront notre continent » selon M. Elumelu.

Au sujet de Heirs Holdings

Heirs Holdings est une société d’investissement africaine de premier plan qui s’est engagée à améliorer les conditions de vie et à transformer l’Afrique par le biais d’investissements stratégiques et d’initiatives de développement durable. Avec un portefeuille diversifié couvrant de multiples secteurs, notamment les services financiers, l’énergie, la santé, l’immobilier, l’hôtellerie et la technologie, Heirs Holdings se consacre à la promotion d’une croissance inclusive et à la construction d’un avenir prospère pour l’Afrique.