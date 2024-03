Ce jeudi 14 mars, le Premier ministre Amadou Oury Bah a tenu une réunion de prise de contact avec le Mouvement Syndical Guinéen (MSG) à la Primature. Cette rencontre, annoncée plus tôt par Guinee360.com, a rassemblé les secrétaires généraux des centrales syndicales ainsi que les membres de la commission syndicale des négociations.

À la suite de cette rencontre, le coordinateur général du MSG, Amadou Diallo, a partagé les principaux points abordés lors de l’entretien. Il a souligné que la réunion était une première étape de prise de contact, durant laquelle les problèmes généraux rencontrés par le mouvement syndical guinéen ont été exposés, notamment la nécessité de poursuivre les négociations.

Les représentants syndicaux ont donc exposé en détail leurs préoccupations, en exprimant leur souhait que les négociations se poursuivent au Conseil national du dialogue social (CNDS).

La présence du nouveau ministre du Travail et de la Fonction Publique a été particulièrement remarquée, signe d’une volonté gouvernementale de prendre en compte les revendications syndicales. Le Premier ministre a également sollicité la rédaction d’un mémo détaillé, à transmettre dans les plus brefs délais, afin d’approfondir les discussions et de trouver des solutions aux problèmes soulevés.

Cette rencontre pourrait marquer le début d’un dialogue constructif entre le gouvernement guinéen et le Mouvement Syndical guinéen, dans le but de répondre aux besoins et aux préoccupations des travailleurs du pays.

Il faut noter que c’est à la demande du Premier ministre Bah Oury, le nouveau ministre du Travail et de la Fonction publique a pris part à cette rencontre, bien qu’il n’ait pas encore pris officiellement ses fonctions.