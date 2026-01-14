En prélude à la cérémonie d’investiture du président élu Mamadi Doumbouya, prévue le 17 janvier prochain, la Direction de la communication et de l’information de la Présidence de la République (DCI-PRG) a tenu, ce mercredi, une rencontre d’échanges avec les médias. Cette conférence s’est déroulée au siège de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

À cette occasion, les responsables de la DCI-PRG ont présenté les grandes lignes de l’organisation de cet événement d’envergure, tout en insistant sur les dispositions prises pour garantir de meilleures conditions de travail aux journalistes nationaux et internationaux appelés à couvrir la cérémonie.

L’investiture devrait par ailleurs être marquée par la présence annoncée d’une dizaine de chefs d’État, témoignant de l’importance diplomatique accordée à ce rendez-vous politique à Conakry.