Le baromètre annuel des connexions Internet mobile en Guinée, publié par nPerf, entreprise française indépendante et référence en matière de mesure et d’optimisation des réseaux de télécommunication, dresse un tableau globalement positif du marché en 2025. Basée sur des données collectées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, l’étude révèle une amélioration notable de la qualité de service, portée par des investissements soutenus des opérateurs.

« Le marché guinéen de l’Internet mobile affiche un score moyen de 14 875 nPoints, avec des évolutions comprises entre 17,3 % et 67,7 %, traduisant une forte progression globale ». Dans ce contexte, Orange s’impose nettement comme le leader du secteur, dominant l’ensemble des indicateurs de performance et d’usage analysés par nPerf.

L’opérateur historique consolide sa position de tête avec 25 722 nPoints, en hausse de 17,3 % sur un an. « Orange domine le débit descendant avec 8,0 Mbps, idéal pour le streaming HD et les téléchargements, et affiche également le meilleur débit montant avec 5,3 Mbps, garantissant des visioconférences fluides et un partage de contenus efficace ».

Leader en navigation web (45,6 %) et en streaming vidéo (47,6 %), Orange offre ainsi une expérience utilisateur jugée équilibrée sur l’ensemble des usages du quotidien, y compris en 4G où il conserve son avance.

Derrière Orange, MTN se classe deuxième du baromètre avec 4 027 nPoints, mais se distingue surtout par une progression spectaculaire. « MTN enregistre une forte hausse de 67,7 %, se positionnant deuxième en débit descendant (1,5 Mbps) et en débit montant (0,8 Mbps) », signe d’un rattrapage progressif et d’efforts visibles sur la qualité du réseau.

Au total, les résultats reposent sur 16 643 tests réalisés via l’application nPerf sur Android et iOS. Le score nPerf agrège les mesures de débits, de latence, ainsi que les performances en navigation web et en streaming vidéo, afin de refléter la qualité réelle de l’expérience utilisateur.

« Le marché guinéen affiche une dynamique positive avec des progressions notables, reflétant une amélioration continue de la qualité de service et des investissements soutenus dans les infrastructures réseau », souligne Sébastien de Rosbo, directeur général de nPerf.

Cette édition 2025 du baromètre confirme ainsi la domination d’Orange sur l’Internet mobile en Guinée, tout en mettant en lumière une montée en puissance progressive de la concurrence, au bénéfice direct des usagers, de plus en plus exigeants en matière de connectivité et de services numériques.