On connaît désormais, la première équipe finaliste de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Dans la première demi-finale disputée ce mercredi à Tanger, le Sénégal s’est imposé (1-0) face à L’Égypte.

Portés par Sadio Mané, vertibale métronome de la sélection Sénégalaise, les lions de la Teranga se hissent en finale, au compte de cette édition 2025.

Les 52.000 spectateurs présents au Grand Stade de Tanger ont vibré au rythme de la qualification du Sénégal au détriment de L’Égypte.

Après une domination nette ponctuée par 4 tentatives en première période, les sénégalais ont confirmé leur suprématie à 12 minutes de la fin du temps réglementaire. Le but de la délivrance est venu de Sadio Mané, couronné homme du match et désormais Auteur de sa deuxième réalisation de la compétition.

Avec cette qualification, les sénégalais disputeront leur 3 finales en 6 ans, dont une perdue en 2021 et une gagnée en 2022, au Cameroun.

Les hommes de Pape Tiaw affronteront en finale, le vainqueur du choc Maroc-Sénégal, dimanche prochain, au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat.