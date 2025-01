Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation informe l’ensemble des étudiantes et étudiants qui ne se sont pas fait enrôler lors de la tournée nationale de biométrisation des étudiants des Institutions d’Enseignement Supérieur publiques de Guinée qu’une seconde phase d’enrôlement biométrique se tiendra du 15 au 31 janvier 2025.

Dans le cadre de cette phase, les sites retenus pour les institutions du Grand Conakry sont les suivants :

– Université Général Lansana Conté de Sonfonia

Numéro à joindre : 620 57 68 94

– Institut Supérieur des Sciences de l’Éducation de Guinée (ISSEG)

Numéro à joindre : 610 32 51 42

Concernant les étudiants retardataires de l’intérieur du pays, des équipes seront déployées dans vos institutions.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une gestion rigoureuse et sécurisée des données académiques et administratives des étudiants. Elle vise également à renforcer la traçabilité et la transparence dans le paiement des bourses d’entretien ainsi que dans la délivrance des diplômes académiques.

Les étudiants concernés sont instamment invités à se présenter dans les centres désignés munis des pièces justificatives suivantes :

– L’original du diplôme du Baccalauréat

– L’original de l’attestation et du relevé de notes du Baccalauréat

– Un extrait de naissance

Afin de garantir une organisation optimale, les étudiants résidant dans le Grand Conakry sont priés de se rendre sur les sites correspondant à leur institution :

– Université Général Lansana Conté de Sonfonia : concerne les étudiants inscrits à l’UGLCS, l’École Supérieure du Tourisme et de l’Hôtellerie, l’ISIC de Kountia et l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté de Dubréka.

– ISSEG : concerne les étudiants inscrits à l’ISSEG, l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l’ISAU, l’ISFAD et l’ISCAEG.

Pour toute information complémentaire, les étudiants sont encouragés à se rapprocher des services de scolarité de leurs institutions d’enseignement supérieur respectives.