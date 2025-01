Le ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a tenu une rencontre ce mardi 14 janvier 2025, au Palais du Peuple, avec les chefs des délégations spéciales, les conseillers nationaux et des cadres du gouvernorat de Conakry. À cette occasion, Aboubacar Camara a abordé les pertes enregistrées par la société Électricité de Guinée (EDG).

Le ministre Aboubacar Camara a annoncé le lancement, dès demain, d’une campagne de sensibilisation visant à lutter contre le gaspillage énergétique, une problématique qui coûte plusieurs millions de dollars à l’État guinéen chaque mois. Selon lui, la Guinée, bien qu’abondamment dotée de ressources naturelles et disposant d’un potentiel énergétique exceptionnel, notamment dans les domaines hydroélectrique et solaire, fait face à un paradoxe déconcertant.

“Alors que des milliers de citoyens restent privés d’accès à l’électricité, près de 40% de la production électrique nationale est perdue quotidiennement, et cela à travers le gaspillage. Cette perte estimée à plus de 60 mégawatts par jour représente un manque à gagner considérable pour l’économie nationale et un frein majeur au progrès. En termes financiers, le gaspillage énergétique se traduit par des pertes mensuelles de plus de 15 millions de dollars”, a-t-il déploré.

Il a ajouté que “non seulement cette perte compromet notre capacité à répondre aux besoins actuels, mais elle hypothèque également les opportunités futures. Les causes sont profondes et multiples, déjà enracinées dans une combinaison de facteurs humains, techniques et structurels. Au niveau du comportement des usagers, une grande partie des ménages et des entreprises adoptent des pratiques énergétiques inadéquates, souvent par manque d’éducation ou d’information. L’insouciance dans l’utilisation de l’électricité, tel que le maintien des appareils à marche inutilement, les ampoules allumées quotidiennement 24 heures sur 24, contribuent largement au gaspillage. Au niveau technique, nous avons, en ce qui concerne le département et EDG, l’état vétuste des infrastructures. Le réseau national actuel souffre de pertes techniques importantes, dues à des infrastructures obsolètes et mal entretenues”, a-t-il énuméré.

Par ailleurs, Aboubacar Camara estime que ces ressources gaspillées pourraient être réorientées vers des secteurs vitaux tels que l’éducation, la santé ou encore le développement des infrastructures. Il appelle les citoyens à faire preuve d’un sens élevé de responsabilité dans leur gestion de l’électricité.