Lors de l’émission “On fait le point” de la Radiodiffusion et télévision guinéenne (RTG), dédiée au bilan de la gestion des ministères, la ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a pris la parole ce lundi 13 janvier 2025 pour expliquer les résultats de son département pour l’année 2024, en abordant les thèmes du budget, des réalisations et des impacts.

Elle a annoncé la mise en place par son ministère d’une application mobile dénommée Djama Sutra, destinée à contrôler et traquer les cyber-harcèlements, les arnaques et les cyber-attaques. Selon la ministre, cette plateforme offre un moyen efficace de signaler ces actes malveillants.

“Nous sommes heureux d’informer les Guinéens qu’il existe désormais une plateforme pour signaler les cas de cyber-harcèlement, de cyberattaques et d’extorsion via les services de mobile money. Grâce à Djama Sutra, accessible sur mobile et via une plateforme web, ceux qui ne peuvent pas utiliser le numérique peuvent appeler le 1017 pour signaler des cas de cyber-malveillance. Ces signalements seront ensuite relayés aux services compétents, tels que la police, la gendarmerie, la justice et le ministère des personnes vulnérables”, a-t-elle déclaré.

En outre, la ministre a souligné la création du CERT (Computer Emergency Response Team), une structure dédiée à la sécurité des applications numériques de l’État. Elle a expliqué que le CERT surveille activement les services numériques pour détecter d’éventuelles tentatives d’intrusion.

“Nous avons mis en place un CERT national, qui est chargé de surveiller nos applications et d’alerter en cas de tentative d’intrusion. C’est un travail important que nous avons mené pour garantir la sécurité numérique du pays”, a ajouté la ministre.

Enfin, Rose Pola Pricemou a insisté sur l’importance de l’économie numérique pour le développement du pays et son rôle crucial dans le secteur éducatif. “Le numérique est un levier indispensable pour accélérer le développement de la Guinée. C’est par le numérique que nous réussirons à dynamiser nos efforts de développement et à soutenir l’enseignement”, a-t-elle conclu.