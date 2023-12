Le 2 décembre 2023, l’Université Kofi Annan de Guinée (UKAG) a été récipiendaire du prestigieux prix “Meilleure université privée de Guinée”. Cette distinction obtenue au Guinea Compagny Awards, est une récompense dédiée aux 50 entreprises les plus performantes en Guinée et dans le sous-région Ouest Africaine. Le prix a été présenté et remis, ce mardi 12 décembre 2023, à l’administration générale et au personnel de l’institution bénéficiaire.

Selon le président-fondateur de la première université privée de Guinée, Dr Ousmane Kaba, ce prix de meilleure université décerné par un jury est une confirmation du choix des parents et du public durant de nombreuses années.

« L’Université Koffi Annan a déjà été choisie comme meilleure université par le public des parents et des étudiants guinéens depuis très longtemps. Depuis sa création en 1999, l’université Koffi Annan a toujours eu la première place de toutes les universités en Guinée. Et je suis content que le jury rejoigne le public », a fait remarquer Dr Ousmane.

Le choix des parents et du public se concrétise par la montée en flèche du nombre d’étudiants de cette institution d’enseignement supérieur privé. Dr Ousmane Kaba poursuit en indiquant que cette année, l’UKAG a battu tous les records en termes d’effectifs depuis sa création, en reconnaissance de la qualité du travail qui s’y trouve.

« Cette reconnaissance a été faite depuis le départ. Vous savez même les années [ pendant lesquelles l’État envoyait des boursiers dans les universités privées], nous n’avions que 1000 étudiants et aujourd’hui nous avons 3000 étudiants juste en première année avec 25 nationalités africaines. C’est très important. Ça veut dire que les gens sont sensibles à l’excellence de Koffi Annan. Et cette excellence passe par la qualité des produits. Nos étudiants se trouvent dans toute l’administration et ailleurs, et dans toutes les grandes entreprises. Les produits de l’Université Koffi Annan sont partout et font d’ailleurs beaucoup de doctorats dans toutes les universités en Europe et aux États-Unis. Nous formons pour l’avenir pas pour le passé. C’est pourquoi, nous sommes toujours les premiers dans le domaine des technologies, comme nous l’avons fait en informatique il y a quelques années pour approvisionner l’ensemble de la Guinée. Et cette fois-ci, nous nous branchons sur l’intelligence artificielle pour que la Guinée ne soit pas en retard dans ce domaine », a-t-il expliqué.

« Ce prix n’est pas le prix d’un homme c’est celui d’une institution. Nous avons des dizaines d’encadreurs ici, des doyens, recteur et vice-recteur, les chefs de département et aussi nos professeurs qui ne sont pas que des professeurs de métiers, il y a beaucoup de gens de qualifiés qui viennent donner quelques heures à Koffi Annan pour la qualification de leurs petits frères. Notre corps professoral provient aussi de beaucoup de pays africains. Nous avons de grands professeurs agréés et des enseignants chercheurs qui viennent à l’Université Kofi Annan pour donner des cours. Donc c’est un hommage à tous le corps enseignant et à tout l’encadrement de Kofi. Je ne cesserai de le dire : l’université est une œuvre commune. Une université c’est pour l’avenir aussi c’est pour la connaissance universelle, mais nous pouvons rester enraciné dans la culture de Guinée», a conclu Dr Ousmane Kaba, Président-fondateur.

L’UKAG a été sélectionnée parmi 500 entreprises dont 58 choisies comme étant les plus performantes de la République de Guinée et de l’Afrique de l’Ouest. Le recteur, Pr Mohamed Tayeb Laskri, explique que : « Parmi les universités privées, l’université Kofi Annan de Guinée a été désignée définitivement la meilleure université privée de Guinée. C’est une fierté qui couronne un tout petit peu tous les efforts consentis du premier responsable de cette université, en la personne de Monsieur le fondateur et président avec ses orientations et son engagement à hisser le plus haut possible cette institution; et tous les responsables (l’encadrement pédagogique, administratif et technique). Qu’ils soient tous remerciés. Le prix que nous avons reçu le samedi 2 décembre lors d’un dîner gala organisé pour la circonstance, c’est le prix de toutes les composantes de l’université. Nous avons une équipe volontaire et compétente sur tous les volets que ce soit le corps enseignant, technique et administratif. A l’université Kofi Annan, nous sommes toujours au rendez-vous des grands événements. C’est l’université de l’innovation car si vous regardez ce qui se fait ici, il y a beaucoup de choses innovantes qui laissent tout le monde regarder Kofi Annan.(…) L’université est visible non seulement à l’échelle nationale mais aussi à l’international. Cette distinction a été vraiment méritée parce que la place de l’université Kofi Annan, est parmi les meilleures. C’est l’une des universités que tout le monde envie. (…) En quelque sorte on est en train de récolter le fruit de nos efforts. Je tiens à le répéter, ce sont les orientations de Monsieur le fondateur qui nous ont toujours laissées sur des rails solides. Puisque nous sommes dans une université qui est caractérisée par l’innovation, on ne va pas s’arrêter là. On n’a plus le droit de baisser le niveau. »

Pr. Mamby Keita, doyen des enseignants de l’UKAG, révèle que ce sacre s’inscrit dans l’élan de l’excellence instauré par le fondateur, Dr Ousmane Kaba. « Notre mission est de veiller avec toutes les facultés et toutes les composantes pour que l’université soit dans l’excellence. Nous allons améliorer ce niveau d’excellence et demandons à tous les responsables, les doyens des facultés, les étudiants, de tout mettre en œuvre pour que nous continuions à recevoir les distinctions honorifiques de ce genre », rassure Pr Mamby Keita.